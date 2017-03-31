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    Балаклея очищена от взрывоопасных предметов - ГСЧС

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    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (126)

    (обновлено: )5401
    По состоянию на 07.00 пожаров на территории города и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано. В райцентре восстановлено электроснабжение и завершается восстановление газоснабжения.
    Последствия взрывов в Балаклее: работа спасателей
    ГСЧС Украины

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Новых пожаров на территории Балаклеи в Харьковской области, где ранее горел военный склад, и близлежащих населенных пунктов в пятницу не зафиксировано, территория очищена от взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее начался в ночь на 23 марта. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". Замглавы Минобороны Игорь Павловский на следующий день заявил, что пожар полностью потушен, продолжались единичные взрывы боеприпасов. Во вторник военные приступили к уничтожению боеприпасов, собранных во время ликвидации последствий ЧП.

    Последствия взрывов в Балаклее. Инфографика
    Голос Столицы
    Разрушительная арифметика. Последствия взрывов в Балаклее

    "По состоянию на 07.00 31 марта пожаров на территории города Балаклея и близлежащих населенных пунктов в результате взрывов боеприпасов не зафиксировано… Территория города Балаклея и близлежащих населенных пунктов в зоне чрезвычайной ситуации очищена от взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении ГСЧС.

    По данным ведомства, в городе восстановлено электроснабжение и завершается восстановление газоснабжения. Продолжается нетехническое обследование территории, прилегающей к Балаклее в радиусе 10 километров, и разминирование сельскохозяйственных угодий. Всего с начала работ изъято 3,1 тысячи взрывоопасных предметов, добавили в пресс-службе.

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    Накануне министр обороны Степан Полторак заявил, что пожар на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее уничтожил 70% боеприпасов

    Кабмин на заседании в среду принял решение о выделении почти 121 миллиона гривен на ликвидацию последствий ЧП.

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