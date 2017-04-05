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    Происшествия

    Диверсия в Балаклее осуществлена с помощью БПЛА - следствие

    Тема:

    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (131)

    (обновлено: )37204
    В обосновании ходатайства следователь СБУ указывает, что в Балаклее "неустановленными в настоящее время гражданскими лицами совершено диверсионные действия с помощью БПЛА".
    Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области
    mediaport

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Диверсия на территории военного арсенала №65 в Балаклее Харьковской области была осуществлена с помощью беспилотных летательных аппаратов, говорится в мотивировочной части постановления Киевского районного суда Харькова.

    Взрыв и пожар на складах боеприпасов в Балаклее. Видео
    Канал на Youtube Alex Popov
    Ракеты и огненный столб. Взрыв на складах боеприпасов в Балаклее

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

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    "В обосновании ходатайства следователь указывает, что 23.03.2017г. около 2:40 на территории 65 арсенала… неустановленными в настоящее время гражданскими лицами совершено диверсионные действия с помощью БПЛА, в результате чего произошли взрывы боеприпасов (ракеты ЗМ9-ЗРК "Бук М1" и снаряды 152 мм) на технической территории арсенала", – говорится в документе.

    Отмечается, что следователь СБУ обратился в суд с ходатайством об аресте двух компьютерных блоков (сервера и видеорегистратора), принадлежащих воинской части. Именно на них хранится информация о пропускном режиме людей, которые посещали арсенал, и записи с видеокамер.

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    Суд удовлетворил ходатайство.

    Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей. 

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