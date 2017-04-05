Диверсия в Балаклее осуществлена с помощью БПЛА - следствие

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Диверсия на территории военного арсенала №65 в Балаклее Харьковской области была осуществлена с помощью беспилотных летательных аппаратов, говорится в мотивировочной части постановления Киевского районного суда Харькова.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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"В обосновании ходатайства следователь указывает, что 23.03.2017г. около 2:40 на территории 65 арсенала… неустановленными в настоящее время гражданскими лицами совершено диверсионные действия с помощью БПЛА, в результате чего произошли взрывы боеприпасов (ракеты ЗМ9-ЗРК "Бук М1" и снаряды 152 мм) на технической территории арсенала", – говорится в документе.

Отмечается, что следователь СБУ обратился в суд с ходатайством об аресте двух компьютерных блоков (сервера и видеорегистратора), принадлежащих воинской части. Именно на них хранится информация о пропускном режиме людей, которые посещали арсенал, и записи с видеокамер.

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Суд удовлетворил ходатайство.

Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей.