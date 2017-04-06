Опасную зону в Балаклее уменьшили до километра

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Десятикилометровую зону загрязнения в Балаклее Харьковской области уменьшили до 1 километра, сообщает утром в четверг пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время пиротехнические расчеты ГСЧС очистили от взрывоопасных предметов территорию в Балаклее и девять населенных пунктов, попавших в зону ЧС.

Пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея произошел в ночь на 23 марта и привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

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По данным следствия, боеприпасы начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица.

Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей.