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    Происшествия

    ГСЧС озвучила масштабы загрязнений в результате взрыва в Балаклее

    Тема:

    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (134)

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    Территорию вокруг Балаклеи, где ранее горел военный склад, очистят от взрывоопасных предметов до 18 мая, сообщил в четверг глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В результате взрывов на военном арсенале в Балаклее Харьковской области общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составила 31 тыс. 400 га. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

    Взрыв и пожар на складах боеприпасов в Балаклее. Видео
    Канал на Youtube Alex Popov
    Ракеты и огненный столб. Взрыв на складах боеприпасов в Балаклее

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

    По данным ГСЧС, 468 га — это территория арсенала, 1 тыс. 400 га — территория населенных пунктов, которые попали в десятикилометровую зону вокруг склада, а 29,5 тыс. га — территория вне пределов населенных пунктов.

    Чечеткин рассказал, что во время работ по разминированию пиротехниками было изъято и передано военным более 10 тыс. 700 взрывоопасных предметов.

    "В настоящее время на территории арсенала ситуация стабильная, пожар ликвидирован, а в течение последних трех дней взрывы не фиксируются", — приводит слова министра УНИАН.

    Также Чечеткин добавил, что расчистку территорий от взрывоопасных предметов в десятикилометровой зоне в ГСЧС планируют завершить до 18 мая; сегодня подразделения по разминированию работают в трехкилометровой зоне.

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    Кроме того, он заявил, что до конца этого года будет постоянно осуществляться мониторинг территории вокруг арсенала на предмет наличия взрывоопасных предметов.
    Также будет проводится сопровождение осенне-полевых работ специалистами ГСЧС.

    Чечеткин отметил, что разминированием территории занимаются подразделения Вооруженных сил Украины, осуществляются противопожарные меры.

    Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей.

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