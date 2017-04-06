ГСЧС озвучила масштабы загрязнений в результате взрыва в Балаклее

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КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В результате взрывов на военном арсенале в Балаклее Харьковской области общая площадь загрязнения взрывоопасными предметами составила 31 тыс. 400 га. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

По данным ГСЧС, 468 га — это территория арсенала, 1 тыс. 400 га — территория населенных пунктов, которые попали в десятикилометровую зону вокруг склада, а 29,5 тыс. га — территория вне пределов населенных пунктов.

Чечеткин рассказал, что во время работ по разминированию пиротехниками было изъято и передано военным более 10 тыс. 700 взрывоопасных предметов.

"В настоящее время на территории арсенала ситуация стабильная, пожар ликвидирован, а в течение последних трех дней взрывы не фиксируются", — приводит слова министра УНИАН.

Также Чечеткин добавил, что расчистку территорий от взрывоопасных предметов в десятикилометровой зоне в ГСЧС планируют завершить до 18 мая; сегодня подразделения по разминированию работают в трехкилометровой зоне.

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Кроме того, он заявил, что до конца этого года будет постоянно осуществляться мониторинг территории вокруг арсенала на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Также будет проводится сопровождение осенне-полевых работ специалистами ГСЧС.

Чечеткин отметил, что разминированием территории занимаются подразделения Вооруженных сил Украины, осуществляются противопожарные меры.

Ранее сообщалось, что взрывы в Балаклее оставили без дома более 90 семей.