Балаклею очистили от взрывоопасных предметов

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КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Балаклея очищена от боеприпасов, сообщает во вторник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Пиротехническими расчетами ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов территорию г. Балаклея и девяти населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

В марте в Балаклее произошел пожар на складе боеприпасов, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.

По данным следствия, боеприпасы начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.