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    Общество

    Балаклею очистили от взрывоопасных предметов

    Тема:

    Балаклея в огне. Последствия взрывов на складе боеприпасов (139)

    (обновлено: )5601
    Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, пиротехники очистили от боеприпасов территорию Балаклеи и девяти населенных пунктов, которые попали в зону чрезвычайной ситуации.
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Балаклея очищена от боеприпасов, сообщает во вторник пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

    Анатолий Матиос о ситуации в Балаклее. Видео
    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Матиос о ходе расследования взрывов в Балаклее

    "Пиротехническими расчетами ГСЧС очищено от взрывоопасных предметов территорию г. Балаклея и девяти населенных пунктов, попавших в зону чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

    В марте в Балаклее произошел пожар на складе боеприпасов, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

    По данным следствия, боеприпасы начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.

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