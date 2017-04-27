наверх
27.04.201714:25
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.04
  • USD26.59- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Возле детсада в Киеве прогремел второй взрыв

    (обновлено: )30810
    Сообщается, что охранник детского сада, услышав взрыв, пошел проверить, что произошло. На место инцидента были вызваны правоохранители.
    Полиция на месте взрыва
    glavcom.ua

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Возле детсада №9 в Деснянском районе Киева, где в среду взорвался неизвестный предмет, снова произошел взрыв. 

    Сожженный Lexus в Одессе
    dumskaya.net
    Сто тысяч оттенков кроваво-красного. О криминале в Украине

    "Взрывоопасный предмет нашел охранник сада у ограждения по территории заведения. Он услышал взрыв и пошел проверить, что произошло. По словам охранника, предмет не до конца разорвался. На место происшествия была вызвана полиция. Сейчас на месте работает оперативная группа", — сообщает подробности инцидента "Главком".

    Напомним, в среду, в 8:50, мама вела в сад шестилетнего мальчика, по дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил его на землю, прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. Осталось только повреждение в асфальте.

    Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Сейчас с мальчиком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские.

    Читайте также: Реформа криминалитета — апгрейд преступлений 90-х

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Жестокое убийство на столичной Оболони
    Криминальная Украина: беспредел и насилие
    Флаг ЕС. Архивное фото
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Лидер политической партии Франции "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?