Возле детсада в Киеве прогремел второй взрыв

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Возле детсада №9 в Деснянском районе Киева, где в среду взорвался неизвестный предмет, снова произошел взрыв.

"Взрывоопасный предмет нашел охранник сада у ограждения по территории заведения. Он услышал взрыв и пошел проверить, что произошло. По словам охранника, предмет не до конца разорвался. На место происшествия была вызвана полиция. Сейчас на месте работает оперативная группа", — сообщает подробности инцидента "Главком".

Напомним, в среду, в 8:50, мама вела в сад шестилетнего мальчика, по дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил его на землю, прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. Осталось только повреждение в асфальте.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Сейчас с мальчиком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские.

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