В заброшенном доме Харькова изъяли пакеты со взрывчаткой

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов в понедельник изъяли взрывоопасные предметы в Харькове, сообщает пресс-служба областной полиции.

Информация о происшествии поступила в Новобаварский отдел полиции 17 апреля около 14:00 от местного жителя.

ГУ НП в Харьковской области Опасные предметы, изъятые в заброшенном доме Харькова

В ходе осмотра полицейские обнаружили шесть мешков пожарного мусора, из которого было изъято два пакета самодельного взрывчатого вещества на основе дымного пороха и опилок магния общей массой около 400 грамм, порошкообразный магний, самодельные петарды для страйкбола, обгоревшие заготовки под самодельные сигнальные мины, внутренние части сигнальных мин типа "СМ" и корпус аналогичной сигнальной мины.

Предметы изъяты и направлены на исследование.

В конце марта на киевской станции метро "Вокзальная" работники полиции обнаружили у подозрительного мужчины пять гранат, девять запалов, дымовую шашку, 100 патронов и два ножа.