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    Происшествия

    В заброшенном доме Харькова изъяли пакеты со взрывчаткой

    (обновлено: )15
    По данным полиции, в ходе осмотра были обнаружены шесть мешков пожарного мусора, из которого изъяли два пакета самодельного взрывчатого вещества на основе дымного пороха и опилок магния.
    Опасные предметы, изъятые в заброшенном доме Харькова
    ГУ НП в Харьковской области

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов в понедельник изъяли взрывоопасные предметы в Харькове, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Информация о происшествии поступила в Новобаварский отдел полиции 17 апреля около 14:00 от местного жителя. 

    ГУ НП в Харьковской области
    Опасные предметы, изъятые в заброшенном доме Харькова

    В ходе осмотра полицейские обнаружили шесть мешков пожарного мусора, из которого было изъято два пакета самодельного взрывчатого вещества на основе дымного пороха и опилок магния общей массой около 400 грамм, порошкообразный магний, самодельные петарды для страйкбола, обгоревшие заготовки под самодельные сигнальные мины, внутренние части сигнальных мин типа "СМ" и корпус аналогичной сигнальной мины.

    Предметы изъяты и направлены на исследование.

    В конце марта на киевской станции метро "Вокзальная" работники полиции обнаружили у подозрительного мужчины пять гранат, девять запалов, дымовую шашку, 100 патронов и два ножа.

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