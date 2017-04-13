В Виннице произошел взрыв, погиб военный

ГУ Нацполиции в Винницкой области

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в ночь на четверг в Виннице, в результате которого погиб военнослужащий, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Около 2.25 в полицию поступило сообщение от винничанина о том, что на улице Замостянской возле дома культуры произошел взрыв, в результате которого пострадали люди", — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что предварительно взорвался предмет, похожий на гранату, который 20-летний погибший достал из своей сумки. Вместе с погибшим находились 26-летний товарищ по службе, 16-летняя девушка и 20-летний винничанин. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы.

ГУ Нацполиции в Винницкой области На месте взрыва в Виннице

Во время осмотра с места происшествия полиция изъяла 5 разнокалиберных патронов, стреляный тубус РПГ-26, 2 дымовые шашки и 3 рычага запалов к осколочным гранатам.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождение взрывоопасных предметов. По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной отметкой "несчастный случай").

По предварительной информации следствия, военнослужащие находились в краткосрочном отпуске.

Ранее сообщалось о взрыве в центре Киева.