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    Происшествия

    В Виннице произошел взрыв, погиб военный

    (обновлено: )3330
    По данным полиции, вместе с 20-летним военнослужащим одной из воинских частей находились 26-летний товарищ по службе, 16-летняя девушка и 20-летний винничанин.
    На месте взрыва в Виннице
    ГУ Нацполиции в Винницкой области

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел в ночь на четверг в Виннице, в результате которого погиб военнослужащий, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Около 2.25 в полицию поступило сообщение от винничанина о том, что на улице Замостянской возле дома культуры произошел взрыв, в результате которого пострадали люди", — говорится в сообщении.

    В полиции уточнили, что предварительно взорвался предмет, похожий на гранату, который 20-летний погибший достал из своей сумки. Вместе с погибшим находились 26-летний товарищ по службе, 16-летняя девушка и 20-летний винничанин. Все они получили осколочные ранения и госпитализированы.

    ГУ Нацполиции в Винницкой области
    На месте взрыва в Виннице

    Во время осмотра с места происшествия полиция изъяла 5 разнокалиберных патронов, стреляный тубус РПГ-26, 2 дымовые шашки и 3 рычага запалов к осколочным гранатам.

    Сейчас полиция устанавливает обстоятельства трагедии и происхождение взрывоопасных предметов. По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с дополнительной отметкой "несчастный случай").

    По предварительной информации следствия, военнослужащие находились в краткосрочном отпуске.

    Ранее сообщалось о взрыве в центре Киева.

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