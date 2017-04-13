В Одессе ночью загорелись дачные дома на причале, звучали взрывы

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает, что в ночь на 13 апреля произошел пожар на причале в Одессе, горели дачные дома.

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 02.17, пожар произошел в одно- и двухэтажных дачных домах на общей площади 500 квадратных метров.

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"Ликвидация пожара осложнялась одиночными взрывами бытовых газовых баллонов и канистр, плотностью застройки и отсутствием подъездов к морю для забора воды. В 04.08 пожар локализован, а в 04.59 – ликвидирован", — говорится в сообщении.

ГУ ГСЧС в Одесской области Пожар на причале в Одессе в ночь на 13 апреля

По данным Госслужбы, жертв и пострадавших нет, причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Ранее Госслужба по ЧС сообщала, что ночью во вторник спасатели ликвидировали крупный пожар на причале в Одессе, где горели частные дома, его площадь достигла тысячи квадратных метров, пострадал один человек.