Марушевская: после задержания Насирова на Одесской таможне произошел пожар

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. После задержания отстраненного главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на Одесской таможне произошел пожар. Бывший руководитель таможни Юлия Марушевская считает, что таким образом могли "уничтожить какие-то доказательства".
В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога в размере 100 млн грн за Романа Насирова. Детально ознакомиться с возложенными на него обязанностями после выхода из СИЗО можно здесь.
По ее словам, пожар произошел в здании, в котором установлены все компьютеры, а во время тушения пожарные залили всю технику водой.
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"Как я понимаю, таким образом уничтожались какие-то доказательства и базы данных. Они поняли, что НАБУ решило взяться за Насирова всерьез. А один из его промыслов — работа с площадками. То есть с рынками, куда уходят товары по заниженной цене и без уплаты внутренних налогов. Включая тот же "7 километр". Насиров с этими компаниями очень плотно "работал". Это очень большие объемы кэша и мощные коррупционные потоки", — сказала Марушевская в интервью ZN.UA.
Комментируя задержание своего бывшего начальника, экс-руководитель Одесской таможни сказала, что давно ждала это.
В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.
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Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.
Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.