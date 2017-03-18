Марушевская: после задержания Насирова на Одесской таможне произошел пожар

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. После задержания отстраненного главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на Одесской таможне произошел пожар. Бывший руководитель таможни Юлия Марушевская считает, что таким образом могли "уничтожить какие-то доказательства".

В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога в размере 100 млн грн за Романа Насирова. Детально ознакомиться с возложенными на него обязанностями после выхода из СИЗО можно здесь.

По ее словам, пожар произошел в здании, в котором установлены все компьютеры, а во время тушения пожарные залили всю технику водой.

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"Как я понимаю, таким образом уничтожались какие-то доказательства и базы данных. Они поняли, что НАБУ решило взяться за Насирова всерьез. А один из его промыслов — работа с площадками. То есть с рынками, куда уходят товары по заниженной цене и без уплаты внутренних налогов. Включая тот же "7 километр". Насиров с этими компаниями очень плотно "работал". Это очень большие объемы кэша и мощные коррупционные потоки", — сказала Марушевская в интервью ZN.UA.

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Комментируя задержание своего бывшего начальника, экс-руководитель Одесской таможни сказала, что давно ждала это.

"Если честно, первое, о чем я подумала, — почему так долго ждали? Это надо было сделать еще год назад…" — сказала Марушевская.