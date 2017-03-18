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    Марушевская: после задержания Насирова на Одесской таможне произошел пожар

    Тема:

    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн (204)

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    Бывший глава Одесской таможни Юлия Марушевская предполагает, что с помощью пожара пытались уничтожить некие доказательства участия главы ГФС в коррупционных схемах.
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    Юлия Марушевская. Архивное фото
    Юлия Марушевская/Facebook

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. После задержания отстраненного главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова на Одесской таможне произошел пожар. Бывший руководитель таможни Юлия Марушевская считает, что таким образом могли "уничтожить какие-то доказательства".

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    В Министерстве юстиции Украины в четверг, 16 марта, подтвердили внесение залога в размере 100 млн грн за Романа Насирова. Детально ознакомиться с возложенными на него обязанностями после выхода из СИЗО можно здесь

    По ее словам, пожар произошел в здании, в котором установлены все компьютеры, а во время тушения пожарные залили всю технику водой.

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    "Как я понимаю, таким образом уничтожались какие-то доказательства и базы данных. Они поняли, что НАБУ решило взяться за Насирова всерьез. А один из его промыслов — работа с площадками. То есть с рынками, куда уходят товары по заниженной цене и без уплаты внутренних налогов. Включая тот же "7 километр". Насиров с этими компаниями очень плотно "работал". Это очень большие объемы кэша и мощные коррупционные потоки", — сказала Марушевская в интервью ZN.UA.

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    Комментируя задержание своего бывшего начальника, экс-руководитель Одесской таможни сказала, что давно ждала это.

    "Если честно, первое, о чем я подумала, — почему так долго ждали? Это надо было сделать еще год назад…" — сказала Марушевская. 

    В ночь на 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меру пресечения для Насирова в виде ареста на 60 суток, до 30 апреля. Также судья Александр Бобровник установил залог в размере 100 миллионов гривен. Таким образом, ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) было удовлетворено частично.

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    Детективы НАБУ вручили Насирову подозрение в ночь на пятницу, 3 марта, после чего медики вывезли его из здания ведомственной больницы "Феофания" на носилках. Сотрудник учреждения сообщил, что главу ГФС перевозят в 3-й корпус, в реанимацию. Позже сам Насиров заявил, что инфаркта у него не было, о чем ранее сообщали его адвокаты.

    Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". В этот период Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы.

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