Крупный пожар вспыхнул в жилом доме в центре Одессы

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КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Спасатели пытаются потушить крупный пожар площадью в 500 квадратных метров в четырехэтажном жилом доме в Одессе, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, пожар вспыхнул в пятницу днем по улице Княжеская, 4.

"По прибытии на место происшествия подразделений ГСЧС установлено, что произошло возгорание крыши и межэтажных перекрытий жилого четырехэтажного дома на площади 500 метров квадратных. Организована эвакуация жильцов дома", — говорится в сообщении.

На месте продолжается ликвидация пожара.

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Ранее в соцсетях сообщалось, что появилась информация о масштабном возгорании в районе Осокорков. Некоторые из пользователей заявили о падении вертолета.