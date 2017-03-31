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    Крупный пожар вспыхнул в жилом доме в центре Одессы

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    По информации ГСЧС, произошло возгорание крыши и межэтажных перекрытий жилого четырехэтажного дома на площади 500 метров квадратных по улице Княжеская, 4.
    Крупный пожар вспыхнул в жилом доме в центре Одессы
    скриншот с видео

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Спасатели пытаются потушить крупный пожар площадью в 500 квадратных метров в четырехэтажном жилом доме в Одессе, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

    По данным ведомства, пожар вспыхнул в пятницу днем по улице Княжеская, 4.

    "По прибытии на место происшествия подразделений ГСЧС установлено, что произошло возгорание крыши и межэтажных перекрытий жилого четырехэтажного дома на площади 500 метров квадратных. Организована эвакуация жильцов дома", — говорится в сообщении.

    На месте продолжается ликвидация пожара.

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    Ранее в соцсетях сообщалось, что появилась информация о масштабном возгорании в районе Осокорков. Некоторые из пользователей заявили о падении вертолета.

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