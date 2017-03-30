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    Фотоленты

    Осокорки в огне. Крупный пожар на окраине Киева

    (обновлено: )22
    Мощный пожар на Осокорках в Киеве. Горит камыш на болоте
    Масштабный пожар на Осокорках (ул. Садовая)
    Масштабный пожар на Осокорках в Киеве
    Пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Масштабный пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Масштабный пожар на Осокорках (ул. Садовая)
    Мощный пожар на Осокорках в Киеве. Горит камыш на болоте
    Мощный пожар на Осокорках в Киеве. Горит камыш на болоте
    Facebook Євген Карпенко
    Масштабный пожар на Осокорках (ул. Садовая)
    Масштабный пожар на Осокорках (ул. Садовая)
    Facebook Киев современный
    Масштабный пожар на Осокорках в Киеве
    Масштабный пожар на Осокорках в Киеве
    Facebook Киев современный
    Пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Facebook Осокорки Клуб
    Пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Facebook Осокорки Клуб
    Масштабный пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Масштабный пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Facebook Киев современный
    Масштабный пожар на Осокорках (ул. Садовая)
    Масштабный пожар на Осокорках (ул. Садовая)
    Facebook Киев современный

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    Мощный пожар на Осокорках в Киеве. Горит камыш на болоте

    Накануне вечером в соцсетях появилась информация о масштабном возгорании в районе Осокорков. Некоторые из пользователей заявили о падении вертолета. 

    Смотрите также: Огненное зарево. Масштабный пожар на окраине Киева

    По словам спикера ГУ ГСЧС Украины в Киеве, масштабное возгорание открытых территорий наблюдается в районе Осокорков уже несколько дней, а 28 марта общая площадь загоревшейся территории составила около 10 тыс. кв. м.

    При этом Водолага допускает, что трава и мусор могли загореться в результате поджогов.

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