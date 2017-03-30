Пожар на Осокорках в Киеве полностью ликвидирован - ГСЧС

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Осокорках в Киеве. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

Отмечается, что утром следы пожара не были замечены.

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Ранее в ГСЧС причиной пожара назвали возгорание мусора и сухой травы. Об этом сообщила спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

"На Осокорках горят открытые территории мусора, горит камыш и сухая трава. Никакого падения вертолета там не было", — сказала она.

Водолага отметила, что массовое возгорание открытых территорий наблюдается в районе Осокорков уже несколько дней, а 28 марта общая площадь загоревшейся территории составила около 10 тыс кв. м.

Она допускает, что трава и мусор могли загореться в результате поджогов.

Накануне вечером в соцсетях появилась информация о масштабном возгорании в районе Осокорков. Некоторые из пользователей заявили о падении вертолета.