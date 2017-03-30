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    Пожар на Осокорках в Киеве полностью ликвидирован - ГСЧС

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    Массовое возгорание открытых территорий наблюдается в районе Осокорков уже несколько дней, а 28 марта общая площадь загоревшейся территории составила около 10 тыс кв. м.
    Масштабный пожар на окраине Киева (на Осокорках)
    Facebook Киев современный

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на Осокорках в Киеве. Об этом сообщает корреспондент "112 Украина".

    Отмечается, что утром следы пожара не были замечены.

    Мощный пожар на Осокорках в Киеве. Горит камыш на болоте
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    Ранее в ГСЧС причиной пожара назвали возгорание мусора и сухой травы. Об этом сообщила спикер Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

    "На Осокорках горят открытые территории мусора, горит камыш и сухая трава. Никакого падения вертолета там не было", — сказала она.

    Водолага отметила, что массовое возгорание открытых территорий наблюдается в районе Осокорков уже несколько дней, а 28 марта общая площадь загоревшейся территории составила около 10 тыс кв. м.

    Она допускает, что трава и мусор могли загореться в результате поджогов.

    Накануне вечером в соцсетях появилась информация о масштабном возгорании в районе Осокорков. Некоторые из пользователей заявили о падении вертолета.

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