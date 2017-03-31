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    Пожар на Осокорках: будет рост хронических респираторных заболеваний – врач

    (обновлено: )39
    В эфире радиостанции Голос Столицы врач, глава общественно организации "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко заявил, что после пожара на Осокорках в воздухе появились химические вещества, которых там не должно быть.
    Масштабный пожар на Осокорках в Киеве
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    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Вследствие пожара на Осокорках в Киеве в ночь на 30 марта выгорело 4 тысячи квадратных метров камыша. Причины масштабного пожара выяснит следствие. Несмотря на ликвидацию возгорания на окраине столицы, там до сих пор тлеет трава и стоит едкий запах дыма.

    Масштабный пожар в районе Осокорков в Киеве. Видео
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    Огненное зарево. Масштабный пожар на окраине Киева

    Представляют ли последствия пожара опасность для здоровья киевлян, рассказал врач, глава общественно организации "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко в эфире радиостанции Голос Столицы.

    "Сейчас к нашим выбросам автотранспорта добавился пожар. Опять же в атмосферном воздухе появились химические вещества, которых не должно было быть. Это все накопления в организме людей. Это приводит к тому, что мы будем иметь рост хронических респираторных заболеваний, которые приводят к определенным негативным последствиям, в частности, это будет и рак легких в дальнейшем, бронхиты, такие болезни как даже инсульт и болезни сердца также бывают из-за того, что мы вдыхаем вредные вещества из атмосферного воздуха", — отметил эксперт.

    Смотрите также: Осокорки в огне. Крупный пожар на окраине Киева

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