Пожар на Осокорках: будет рост хронических респираторных заболеваний – врач

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Вследствие пожара на Осокорках в Киеве в ночь на 30 марта выгорело 4 тысячи квадратных метров камыша. Причины масштабного пожара выяснит следствие. Несмотря на ликвидацию возгорания на окраине столицы, там до сих пор тлеет трава и стоит едкий запах дыма.

Представляют ли последствия пожара опасность для здоровья киевлян, рассказал врач, глава общественно организации "Инфекционный контроль в Украине" Виктор Ляшко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Сейчас к нашим выбросам автотранспорта добавился пожар. Опять же в атмосферном воздухе появились химические вещества, которых не должно было быть. Это все накопления в организме людей. Это приводит к тому, что мы будем иметь рост хронических респираторных заболеваний, которые приводят к определенным негативным последствиям, в частности, это будет и рак легких в дальнейшем, бронхиты, такие болезни как даже инсульт и болезни сердца также бывают из-за того, что мы вдыхаем вредные вещества из атмосферного воздуха", — отметил эксперт.

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