Тяжелый удар по легким: последствия пожара на Осокорках в Киеве

РИА Новости Украина — Радиостанция "Голос Столицы"

На Осокорках в Киеве выгорело четыре тысячи квадратных метров сухой травы. Причины масштабного пожара, который начался 29 марта около 20:00 и был ликвидирован лишь спустя семь часов, выяснит следствие. На месте возгорания, на окраине столицы до вечера четверга тлела трава и ощущался едкий запах дыма.

Насколько опасна эта ситуация, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук.

Насколько большой была территория возгорания, и какой сложности был пожар на Осокорках? Была информация, что спасатели долгое время не могли добраться до места возгорания из-за бездорожья?

— Прежде всего, возгорание происходило на территории Киевской области. Спасатели приехали сразу, как только мы получили информацию. Я дал команду на выезд отделения спасателей, и они в течение получаса прибыли на место.

Мы помогали Киевской области. Прежде всего, нагрузка была на подразделения Киевской области в связи с тем, что территория пожара, как вы уже сказали, была достаточно большая – четыре гектара. На месте были локальные очаги возгорания. Загорелись сухие деревья, что придавало дополнительно жара. Загорался очерет и ветер раздувал данное пламя.

Была небольшая угроза для населенного пункта, для окраины Осокорков. Спасатели провели тушение возгорания травы, и угрозы на данный момент нет никакой. Вообще, по информации Киевской области, за вчерашний день (29 марта — Ред.) только по Киевской области было порядка 120 гектаров возгорания в общей сложности сухой травы.

Что известно о причинах возгорания? Ведь в соцсетях активно муссировалась версия о падении вертолета, но ее опровергли…

— Информация по падению вертолета не подтверждается. В действительности в данный момент происходят такие локальные очаги возгорания сухой травы, сухого очерета, сухих деревьев. Конечно, может присутствовать человеческий фактор. Такая сухая трава может возгораться как и от брошенного "бычка", не говоря уже об оставленном костре. Поэтому здесь может быть и человеческий фактор в том числе.

Есть ли опасность возгорания торфяников в этом районе?

— Вообще у нас есть проблема с торфяниками в Киевской области. При более высоких температурах в летний период, конечно, мы ожидаем, что будут возгорания, но это не возгорания, а больше тления торфяников, когда они из-за температуры и давления начинают самостоятельно дымиться. Исходя из этого, мы готовы к данным ситуациям.

Мы знаем, где эти территории находятся. Они все проинвентаризированы и, в первую очередь, идет работа с собственниками данных территорий. Практика показывает, что если территория торфяников осваивается как сельскохозяйственная, допустим, территория, если она работает, то такой проблемы не возникает. Если же территория запущена, заброшена и никто с ней не работает, не выполняются никакие гидротехнические работы, тогда, конечно, это может привести к возгоранию.

Как можно решить проблему возгорания? Как это предотвратить?

— Прежде всего, если мы говорим о городе, запрещено в летний период разводить костры в лесопарковых зонах. Для этого в городе будут предусмотрены на летний период специально приготовленные места для отдыха, в которых можно будет, в том числе, и разводить костер.

Мы будем контролировать лесопарковые зоны, совместно с полицией проводить патрулирование и не допускать самовольного разжигания огня.

За такие случаи, какие штрафы предусмотрены?

— Административный штраф — полторы тысячи гривен, если мне память не изменяет.

(публикуется на языке оригинала)

Наслідки пожежі під Києвом прокоментував також в ефірі "ГС"лікар, голова Громадської організації "Інфекційний контроль в Україні" Віктор Ляшко.

На місці пожежі під Києвом чутно їдкий запах диму. Наскільки шкідливо вдихати це повітря?

— На жаль, дим від дуже шкідливий, і тут ще потрібно чітко розуміти, що дим – це додаткове навантаження.

У нас сьогодні майже 92% населення планети перебувають в умовах, коли ми дихаємо цим забрудненим атмосферним повітрям, яке шкодить нашому здоров’ю. 72% всіх смертей передчасних, які відбуваються у світі, відбуваються за рахунок саме забрудненого атмосферного повітря.

От зараз до наших викидів автотранспорту додалась пожежа. Знову ж там, хімічні речовини, які з’явились в атмосферному повітрі, яких не повинно було бути. Це все накопичується в організмі людей, які вдихають.

Це призводить до того, що ми матимемо ріст хронічних респіраторних захворювань, які призводять до певних негативних наслідків, зокрема, це буде і рак легенів в подальшому, бронхіти, такі хвороби як навіть інсульт і хвороби серця також бувають через те, що ми вдихаємо шкідливі речовини з атмосферного повітря.

У димі, коли суха трава горить,що там шкідливого може міститись?

— Там дуже багато хімічних речовин. Я не можу сказати і ніхто з нас не візьметься сказати, що, окрім трави, там немає інших, навіть тих пластикових пакетів, пластикових пляшок, які також згорають.

Під час згорання цих предметів мало того, що виділяються звичайні речовини, які забруднюють атмосферне повітря, то з’являються дуже багато ще канцерогенних речовин, які при вдиханні можуть провокувати ще й виникнення саме онкологічних хвороб.

Це є величезна проблема і люди, які недбало поводяться з цим або свідомо спалюють траву, повинні нести кримінальну відповідальність, оскільки вони шкодять здоров’ю людей і не однієї конкретної особи, а цілих масивів, міст, а то і планети.

Якщо людина живе неподалік цього місця, на які симптоми варто звернути увагу?

— Будь-які симптоми, які відрізняються або не є типовими для людини, раніше вона жила і не відчувала, тут з’явились, це вже є привід звернутись за консультацією до свого сімейного лікаря.

Багато може бути симптомів, але в залежності, яка речовина буде переважати саме в даній зоні впливу. Може бути і першіння в горлі, може бути сльозоточивість, може бути почервоніння очей, може бути ускладнене дихання, тобто може бути багато симптомів, яких людина в повсякденному житті не відчуває. І при цих симптомах відразу треба звертатись до лікаря.

Які ваші рекомендації? Зачиняти вікна, двері, утриматися від прогулянок?

— На жаль, я такого рецепту вам не дам і, на жаль, його не існує, тому що в цілому, щоб зменшити і покращити чистоту повітря, це повинні бути комплексні заходи. Одномоментно ми нічого не зробимо.

Просто якщо в людей можливість зараз навіть, коли вони відчувають цей запах після горіння і є можливість виїхати кудись до бабусі, наприклад, або за межі міста, такою можливістю треба скористатись. Але я розумію, що це така рекомендація, коли батьки працюють, у дітей школа тощо.

Зазвичай, за таких ситуацій, наприклад, в Парижі, в Лондоні місцева влада обмежує в’їзд до міста, там, де відбулась надзвичайна подія, наприклад, як така пожежа, обмежує в’їзд автомобілей з дизельними двигунами, які значно збільшують забруднення атмосферного повітря в зоні впливу даної ситуації. У нас в Україні таке не практикується, на моїй пам’яті такого я не можу згадати.

Напомним, экс-заместитель главы МЧС Василий Квашук в эфире "ГС" подчеркнул, что к пожарной безопасности на складах в Балакле отнеслись халатно.