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    Суд арестовал россиянина, задержанного ранее с оружием и взрывчаткой

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    По информации прокуратуры, 33-летнему гражданину Российской Федерации избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 272 тысяч гривен.
    В Киевской области задержан гражданин РФ
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Россиянина, которого ранее задержала полиция с оружием и взрывчаткой в Киевской области, арестовали с возможностью внесения залога в размере около 10 тысяч долларов, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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    Ранее полиция заявила, что задержала в Киевской области гражданина России с оружием и взрывчаткой и проверяет версию о его возможном участии в подготовке террористических актов.

    "Сегодня, 14 апреля, по ходатайству Киево-Святошинской местной прокуратуры 33-летнему гражданину Российской Федерации, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 272 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, досудебное расследование продолжается.

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