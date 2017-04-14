Суд арестовал россиянина, задержанного ранее с оружием и взрывчаткой

Национальная полиция Украины

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Россиянина, которого ранее задержала полиция с оружием и взрывчаткой в Киевской области, арестовали с возможностью внесения залога в размере около 10 тысяч долларов, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Ранее полиция заявила, что задержала в Киевской области гражданина России с оружием и взрывчаткой и проверяет версию о его возможном участии в подготовке террористических актов.

"Сегодня, 14 апреля, по ходатайству Киево-Святошинской местной прокуратуры 33-летнему гражданину Российской Федерации, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 272 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, досудебное расследование продолжается.