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    Осужден россиянин, который призывал Николаев присоединиться к РФ - ГПУ

    (обновлено: )1401
    По данным прокуратуры, подозреваемый призывал граждан создавать в Николаеве органы власти и заниматься изготовлением агитационных материалов о нелегитимности действующей власти.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Центральный районный суд Николаева заочно приговорил к четырем годам лишения свободы гражданина России, которого обвиняли в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщила в пресс-служба Генеральной прокуратуры.

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    Ведомство сообщило, что в феврале-марте 2014 года мужчина приехал в Николаев и призывал местных жителей "объединиться" с Крымом и войти в состав России.

    "Приговором Центрального районного суда города Николаева обвиняемого приговорили к четырем годам лишения свободы", — говорится в сообщении.

    Йожеф Борто
    РИА Новости Украина Николай Лаврентьев
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    По данным ГПУ, в конце февраля — начале марта 2014 года обвиняемый, будучи сотником Оренбургского казачьего войска Союза казаков России, "умышленно, с целью незаконного изменения территории Украины, вступил в предварительный сговор с неустановленными лицами, с целью убеждать на митингах жителей Николаева поддерживать незаконные действия лиц в автономной республике Крым о передаче территории Крыма под юрисдикцию России".

    Следствие сообщает, что подозреваемый призывал граждан создавать в Николаеве органы власти и заниматься изготовлением агитационных материалов о нелегитимности действующей власти.

    "В частности, 1, 2 и 5 марта 2014 года обвиняемый, находясь на митингах, которые проходили возле памятника Героям Ольшанцам, расположенного на площади Соборной в Николаеве, призвал собравшихся граждан к необходимости государственным органам власти и правоохранительным органам Николаева подчиниться нелегитимному правительству автономной республики Крым, вместе стать самостоятельным единым государством при поддержке Российской Федерации", — добавили в ведомстве.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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