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    Полковник Голубан прокомментировал скандальное видео о "сепаратизме"

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    Юрий Голубан признает, что человек на распространенном ополченцами видео очень похож на него или действительно он, однако отрицает какое-либо участие в событиях мая 2014 года.
    Полковник полиции Юрий Голубан
    censor.net.ua

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Обвиненный рядом политиков и общественных активистов в сепаратизме полковник полиции Юрий Голубан опроверг свою причастность к распространенному накануне видео, на котором он присутствует среди ополченцев перед боем в Донбассе.

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    На ролике, датированным маем 2014 года, наряду с группой ополченцев батальона "Восток" стоит мужчина в черной форме, который очень похож на Голубана. Ветераны батальона "Донбасс" утверждают, что люди на видео – участники нападения на позиции добровольцев под Карловкой, в результате которого погибли несколько военных. 

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    Сам Голубан признает, что человек на видео очень похож на него или действительно он, однако отрицает какое-либо участие в указанных событиях.

    "Это абсолютный монтаж. Думаю, видео взяли с одного из архивов. Я там в форме "Альфы" с бронежилетом "Альфы", а другие люди – без бронежилетов, в другой форме. Видео могли взять с любых учений, любых занятий, которые мы ежедневно проводили в "Альфе" донецкой на протяжении шести лет", — цитирует Голубана ТСН.

    На громкий скандал отреагировал и замглавы Нацполиции — начальник ГУ НП в Донецкой области Вячеслав Аброськин. В частности, на своей странице в Facebook он назвал ополченцев не только провокаторами, а еще и монтажерами. Также Аброськин опубликовал пост, В котором намекнул на криминальное прошлое одного из активных противников Голубана. 

    Глава донецкой полиции прямо не называет фамилию того, о ком он пишет, однако очевидно, что речь идет о нардепе от "Самопомочи", экс-комбате ""Донбасса" Семене Семенченко (Константине Гришине). 

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