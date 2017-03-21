Закон о госязыке содержит скрытый сепаратизм - депутат

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Народные депутаты предложили внедрить законопроект "О государственном языке" вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как закон Кивалова-Колесниченко.

Закон предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона нардепы предлагают ввести штрафы и уголовную ответственность.

Нардеп, член Комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия Василий Нимченко считает, что предлагаемый депутатами законопроект о государственном языке грубо попирает Основной закон.

"Дело в том, что языковая инициатива, которую хочет принять Верховная Рада напрямую противоречит Статье 10 Конституции Украины. Она признает, что украинский язык действительно должен быть государственным, но при этом дает свободу людям, которые говорят на других языках. Защищает это право и языковая хартия. Сегодня власти ничего не добьются ограничениями русского языка в быту и общении", — говорит депутат.

Кроме того, политик посоветовал инициаторам скандальной инициативы притормозить в этом вопросе.

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"Андрею Парубию, который активно педалирует этот вопрос хотел бы напомнить, что когда в Англии боролись с грабежами и вешали на площадях людей, то во время этого процесса бандиты спокойно воровали кошельки у собравшихся зевак. Монополия силового запрета на реализацию природных прав ни к чему хорошему не приведет, кроме раскола. По сути, это является скрытым сепаратизмом, когда украинцев разделяют по национальному признаку. Такие инициативы приводят только к межнациональной вражде", — отметил Нимченко.

Нардеп не исключил, что скандальный законопроект в ближайшее время может появиться в повестке дня.

"Думаю, что к этому вопросу скоро вернутся. Это фишка находящихся при власти национал-радикалов и они будут раскручивать ее как только можно. Ведь кроме этой темы они ничего не могут предложить. Как с этим бороться? Необходимо обращаться к дипломатическим миссиям, которые действуют в Украине, к мировой общественности. Также необходимо готовить альтернативное законодательство в противовес предлагаемому", — подытожил депутат.