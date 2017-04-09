Венгры Закарпатья: какие мы сепаратисты, но... посмотрите вокруг

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина, Ужгород

Слухи о том, что венгерская диаспора при поддержке официального Будапешта собралась обустроить для себя автономию не на шутку испугала украинских политиков.

Чтобы разобраться, чего хотят венгры Закарпатья, корреспондент РИА Новости Украина отправился в Ужгород, где встретился с лидером "Партии венгров" Йожефом Борто.

В последнее время в Киеве только и разговоров о том, что венгры Закарпатья собрались создать в регионе район, который будет иметь определенную автономию. Расскажите, о чем, собственно, идет речь? РИА Новости Украина Николай Лаврентьев Поехал на Закарпатье, как побывал в Венгрии

— До столицы либо доходит дезинформация, либо Киев вообще не имеет представления о том, что вообще происходит в регионе. На сегодня венгерское население на Закарпатье насчитывает 150 тысяч человек, восемь депутатов-венгров представляют его в областном совете. Мы поддерживаем курс власти на реальную децентрализацию, но заинтересованы в том, чтобы край имел больше прав, самостоятельности и самоуправления. В нашем понимании, децентрализация власти означает передачу больших полномочий и финансирования из центра на места. Если проводить децентрализацию так, как это делается сейчас, до добра это не доведет.

Мотивы большей самостоятельности в рамках процесса децентрализации вполне понятны. Но зачем вам при этом автономия?

— Вся беда в том, что в Украине слово "автономия" стало каким-то страшным грехом, его боятся даже произносить вслух. Мы, венгры с пониманием относимся к этому и стараемся не использовать это понятие. Вместе с тем, мы бы хотели быть реальными хозяевами на своей территории, в своем регионе. Имеются огромные перспективы развития края — область находится в отличном географическом и геополитическом положении — четыре границы со странами Евросоюза говорят о многом. Не говоря уже о развитии туризма, который на Закарпатье развивается стремительными темпами. Для этого всего нужна помощь Киева, а не постоянные обвинения в сепаратизме. О каком либо отделении от Украины речь не идет.

В чем тогда суть конфликта?

— Как национальное меньшинство в Украине, мы хотим сохранить те права, которые имеем на данный момент. Это, в первую очередь, касается использования своего родного языка, а также права на развитие и сохранение традиций, культуры. Сейчас мы ведем борьбу за сохранение наших прав и свобод, прописанных в Конституции. Ведь сегодня нас попросту хотят лишить этих прав.

РИА Новости Украина Николай Лаврентьев Йожеф Борто

Каким образом?

— Например, мы бы хотели сохранить систему венгроязычного образования на Закарпатье. В настоящее время есть возможность обучать детей на венгерском языке, начиная с детских садов и школ, и заканчивая ВУЗами. В то же время новый закон об образовании, который прошел первое чтение в Верховной Раде нас в этом ограничивает. В нем, например, содержится статья, согласно которой, в ВУЗах нельзя будет учить на языке нацменьшинства. До сих пор с этим проблем не возникало.

Беспокоит ли венгров Закарпатья готовящийся к принятию в Раде закон о государственном языке, которым фактически вводится господство украинского во всех сферах жизни?

— По правде говоря, это не может не тревожить. Действующее законодательство пока еще предполагает, что если в регионе проживает больше десяти процентов представителей нацменьшинства, его язык получает статус регионального и имеет права в использовании. Кроме того, в нашу защиту говорит и 22-я статья Конституции Украины, по которой никто не может ограничивать нас в этих правах. Новые языковые инициативы напрямую забирают наши возможности. Мы требуем, чтобы при утверждении новых законов политики руководствовались, прежде всего, Основным законом. Не будем забывать и о том, что Украина ратифицировала целый ряд международных договоров, в которых взяла на себя обязательство дать нацменьшинствам право на использование их языка как в образовании, так и в остальных сферах жизни. Можно не сомневаться, что в случае принятия новых языковых законов в отдельных районах области будут возникать этнические конфликты. В Украине итак нестабильно, а такие шаги только усугубят ситуацию. Мы бы советовали такого не делать.

Вы настроены мирно или в случае необходимости можете показать кулаки?

— Пока что мы собрали 64 тысячи подписей, почти все взрослое население диаспоры, против этого. В то же время все разговоры о том, что мы с помощью Венгрии хотим аннексировать земли в регионе просто несерьезны. Во-первых, Венгрия — маленькая страна, армия которой насчитывает 27 тысяч человек. Украинская армия гораздо более многочисленная и сильная. Кроме того, Венгрия — член НАТО и ЕС, никто не позволит ей резких действий о отношению к соседям. Во-вторых, на Закарпатье мы — меньшинство, нас 12% от всего населения, здесь и близко нет ситуации, подобной крымской.

Венгерская диаспора с завидным постоянством поднимает вопрос о создании в регионе избирательного округа, на котором будут голосовать одни только венгры. Зачем вам это нужно?

— Здесь нет ничего криминального — мне кажется, 150 тысяч венгров, которые компактно проживают на определенной территории, имеют право на то, чтобы в парламенте был их представитель. Перед выборами президент Петр Порошенко пообещал нам такую возможность, но пока что конкретики нет.

Как, в целом, живут венгры Закарпатья, с какими проблемами сталкиваются?

— В принципе, у венгров такие же проблемы, как и у украинцев. Достаточно сказать, что в поисках лучшей жизни 10-12% венгров уехали зарабатывать заграницу, в первую очередь в Венгрию. Правда, нашим мадьярам легче, чем украинцам — хотя бы тем, что к ним там относятся, как к членам венгерской нации. Вместе с тем, Венгрия заинтересована в том, чтобы эти люди оставались в Украине. Для этого она помогает всем, чем только можно. При чем не только венграм, но и всему региону — речь о гуманитарной помощи и политической поддержке. Несмотря на то, что большинство населения Закарпатья — украинцы, между нами нет конфликтов. По сути, мы нормально сожительствуем вместе уже несколько столетий. Некоторые старожилы региона могут похвастать тем, что за многие годы своей жизни, не выезжая из села, были гражданами нескольких стран — сначала Венгрии, затем СССР и Чехословакии, теперь Украины.

Не секрет, что большинство закарпатских мадьяр сейчас имеют одновременно два паспорта — украинский и венгерский. Какую угрозу для вас несет возможное принятие закона, лишающего украинского гражданства в случае, если у человека есть гражданство еще одной страны?

— Несомненно, такие инициативы несут в себе опасность. Этот вопрос нужно урегулировать — либо разрешить двойное гражданство, либо запретить его. Но есть нюансы — нужно определиться, кого будет касаться такой закон. Если речь идет о чиновниках, то это один вопрос. Если о простых людях — совсем другой. Ведь на сегодня в соответствии с Конституцией лишить гражданства могут только того, кто сам об этом попросит. К этому вопросу нужно подходить крайне осторожно. В Украине, в том числе и на Закарпатье десятки тысяч людей имеют двойное гражданство. Что им теперь делать? Сразу же выехать из Украины, едва будет принят такой закон?

Что бы вы посоветовали украинской власти в качестве разрешения ситуации с двойным гражданством?

— Мировая практика показывает, что наиболее оптимальным вариантом в нынешней ситуации будет регулирование вопроса посредством двусторонних соглашений между государствами. Украина может подписать такое соглашение с Венгрией, чтобы решить эту проблему на законодательном уровне. Не вижу ничего предосудительного в том, чтобы разрешить украинцу на Закарпатье иметь гражданство страны Евросоюза. Такие люди получат право ездить по Европе, зарабатывать там деньги, а потом возвращаться с этими средствами в Украину. Такой человек принесет пользу не только себе, но и государству.

Если говорить объективно, кто больше помогает венграм Закарпатья — Украина или Венгрия?

— Провокационный вопрос. Однозначно, мы живем в Украине, получаем тут зарплату, платим налоги в государственную казну, пользуемся социальной помощью, льготами и правами. Вместе с тем, много людей имеют возможность трудоустроиться заграницей и получать там в 5-6 раз больше, чем здесь. Но в Европе сейчас итак имеются большие проблемы с эмигрантами — новые заботы, теперь уже с украинцами, не нужны, ни ЕС, ни Венгрии. Будапешт не заинтересован в том, чтобы миллионы людей выезжали из Украины и поэтому оказывает помощь и поддержку этому региону. Венгрия выделяет огромные средства на Закарпатье, помогает в очень многих вопросах. Как пример могу привести тот факт, что в прошлом году 700 детей из семей воинов АТО бесплатно отдыхали в Венгрии. Много украинских солдат ездят получать медицинскую помощь на высоком уровне. Я бы мог продолжать долго. Поверьте, Венгрия очень заинтересована в развитии закарпатского региона. Но сравнивать помощь от двух стран я бы не взялся.

Читайте также — Охрименко: что будет с курсом евро на фоне безвиза