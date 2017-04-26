В детском саду в Киеве произошел взрыв

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Взрыв произошел на территории детского сада в Киеве в среду, сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Около 9 часов в Деснянское управление полиции позвонил охранник детского сада на проспекте Владимира Маяковского. Мужчина сообщил: на территории дошкольного учреждения прогремел взрыв", — написала пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик на своей странице в Facebook.

В ходе проверки установлено, что в 8:50 мама вела в сад шестилетнего мальчика. "По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил его на землю, прогремел взрыв", — уточнила Блищик.

В результате инцидента никто не пострадал. Осталось только повреждения на асфальте.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Деснянского управления полиции. Сейчас с мальчиком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские.

Ранее сообщалось о взрыве в Черновцах.