Под автомобилем супруги мэра Измаила обнаружено взрывное устройство

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Одесской области неизвестные подложили взрывное устройство под автомобиль супруги мэра Измаила Андрея Абрамченко, сообщает УНИАН со ссылкой на представителя Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По его словам, в четверг, около 11.00, в полицию поступило сообщение о том, что под днищем автомобиля Toyota, находящемся на СТО, обнаружен неизвестный предмет, внешне похожий на взрывное устройство.

Как уточняется, полиция оцепила территорию, из Одессы были направлены соответствующие специалисты.

"Прибывшие на место происшествия специалисты подтвердили наличие взрывного устройства, которое сейчас обезврежено. Автомобиль зарегистрирован на супругу Абрамченко, но ездил на ней якобы мэр", — сказал представитель главка.

В настоящее время на месте работает следственная группа. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в минувшем году мэр Старобельска (Луганская область) Владимир Живага был найден с ранением головы во дворе горисполкома, после чего скончался в машине неотложной помощи. Позднее в полиции уточнили, что Живага скончался от ранения в голову и шею.