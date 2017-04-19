В древнейшем христианском монастыре в Египте прогремел взрыв - СМИ

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КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Масс-медиа Египта сообщили в взрыве в монастыре Святой Екатерины, одном из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей мира.

​По данным СМИ, жертвами теракта стало множество людей

Напомним, ранее сообщалось, что территорию монастыря атаковали неизвестные, вооруженные стрелковым оружием. Им удалось убить по меньшей мере одного полицейского и ранить еще четверых.

Монастырь Святой Екатерины (Синайский монастырь) — один из древнейших действующих христианских монастырей в мире. Основан в IV веке в центре Синайского полуострова у подножья горы Синай (библейская Хорив) на высоте 1570 м.