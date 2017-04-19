В древнейшем христианском монастыре в Египте прогремел взрыв - СМИ

Фото из открытых источников
КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Масс-медиа Египта сообщили в взрыве в монастыре Святой Екатерины, одном из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей мира.
#الوطن| عاجل| استشهاد أحد رجال #الأمن وإصابة 4 أفراد في محيط دير #سانت_كاترينhttps://t.co/3Ti86NVg6M— بوابة الوطن (@ElwatanNews) 18 апреля 2017 г.
По данным СМИ, жертвами теракта стало множество людей
Напомним, ранее сообщалось, что территорию монастыря атаковали неизвестные, вооруженные стрелковым оружием. Им удалось убить по меньшей мере одного полицейского и ранить еще четверых.
Монастырь Святой Екатерины (Синайский монастырь) — один из древнейших действующих христианских монастырей в мире. Основан в IV веке в центре Синайского полуострова у подножья горы Синай (библейская Хорив) на высоте 1570 м.