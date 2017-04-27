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    Мощный взрыв произошел в районе аэропорта Дамаска - СМИ

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    Официальные комментарии сирийской и израильской сторон относительно этих сообщений пока не поступали. Причины взрыва пока не известны, подробности произошедшего также не сообщаются.
    Вид на район Джобар в Дамаске, Сирия
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Мощный взрыв прогремел в четверг утром в районе аэропорта Дамаска, сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на корреспондента.

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    Причины взрыва пока не известны, подробности произошедшего также не сообщаются.

    Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

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