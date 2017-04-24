Глава ПАСЕ примет участие в слушаниях по его визиту в Сирию

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт согласился принять участие в слушаниях по его визиту в Сирию, говорится в сообщении ПАСЕ, потупившем в РИА Новости.

"Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт, с учетом просьбы значительного числа членов, согласился принять участие в слушании, открытом для всех членов Ассамблеи, о его недавнем визите в Сирию",- отмечается в документе. Слушания состоятся во вторник.

Ранее, в первый день работы весенней сессии Ассамблеи, Аграмунт принес извинения за поездку в Сирию, отметив, что эта поездка была ошибкой. Он добавил, что многие в рядах Ассамблеи выражали беспокойство по поводу этой поездки.

Сразу после слов об извинениях, парламентарии потребовали от главы ПАСЕ признать свою отставку.

В правилах ПАСЕ нет положениях об импичменте председателя Ассамблеи. Глава ПАСЕ может уйти только добровольно.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым совместно с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи, в том числе, с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийскими жителями.