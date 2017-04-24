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    В мире

    Глава ПАСЕ примет участие в слушаниях по его визиту в Сирию

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    Слушания по визиту главы ПАСЕ в Сирию пройдут во вторник. Аграмунт уже принес извинения за поездку в Сирию, отметив, что эта поездка была ошибкой.
    Новый глава ПАСЕ Педро Аграмунт
    Council of Europe Parliamentary Assembly/flickr.com

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт согласился принять участие в слушаниях по его визиту в Сирию, говорится в сообщении ПАСЕ, потупившем в РИА Новости.

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    "Председатель ПАСЕ Педро Аграмунт, с учетом просьбы значительного числа членов, согласился принять участие в слушании, открытом для всех членов Ассамблеи, о его недавнем визите в Сирию",- отмечается в документе. Слушания состоятся во вторник.

    Ранее, в первый день работы весенней сессии Ассамблеи, Аграмунт принес извинения за поездку в Сирию, отметив, что эта поездка была ошибкой. Он добавил, что многие в рядах Ассамблеи выражали беспокойство по поводу этой поездки.

    Сразу после слов об извинениях, парламентарии потребовали от главы ПАСЕ признать свою отставку.

    В правилах ПАСЕ нет положениях об импичменте председателя Ассамблеи. Глава ПАСЕ может уйти только добровольно.

    Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым совместно с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи, в том числе, с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийскими жителями.

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