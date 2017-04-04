Геращенко обвинила Аграмунта в уничтожении ПАСЕ из-за фото с Асадом

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Первый вице-спикера Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила президента ПАСЕ Педро Аграмунта в уничтожении Ассамблеи.

"За две недели до химической атаки в Сирии российские депутаты и их верный Аграмонт (авторское написание — Ред.) приехали в Сирию на российском военном самолете… У меня просьба к украинской диаспоре, особенно в Испании, к активистам, которые ежедневно общаются с западными посольствами и СМИ и борются с коррупцией — поборитесь и с европейской коррупцией, так же активно и с надрывом! Разместите это фото в соцсетях", — написала Геращенко в Facebook, отреагировав таким образом на совместное фото Аграмунта с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким и президентом Сирии Башаром Асадом.

"Максимально разместите в фб и твиттере, во всех возможных испанских и европейских СМИ, покажите всем посольствам и всем западным партнерам с одним вопросом — что это? Это ли не измена ценностям? Это ли не коррупция? Это ли не похороны и уничтожение ПАСЕ? Это ли не ключевая угроза демократии? С этим кто-то, кроме Украины, собирается бороться? Или только обеспокоенность?"- добавила она.

Ранее Геращенко заявляла, что президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт избегает встреч с украинскими парламентариями после визита в Сирию и Россию.

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Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила во вторник о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.