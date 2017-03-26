Аграмунт: Украина остается камнем преткновения в отношениях РФ и ПАСЕ

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина, Кристина Луна Родригес. Глава ПАСЕ Педро Аграмунт накануне встреч с российскими представителями "на полях" МПА СНГ в Санкт-Петербурге рассказал, что вопросы, связанные с конфликтом в Украине остаются камнем преткновения в отношениях РФ и Ассамблеи.

"Трудные вопросы, в частности, касающиеся конфликта в Украине, по-прежнему остаются разногласием между Парламентской ассамблеей и российским парламентом", — отметил Аграмунт.

"После моего избрания я решил предпринять шаги для возобновления диалога с российскими парламентариями, чтобы вместе искать пути для возобновления полноценного и нормального сотрудничества в Парламентской ассамблее Совета Европы", — отметил он.

"Эти шаги не противоречат позиции Парламентской ассамблеи относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины", — добавил глава ПАСЕ.

"Мы должны помнить, что наши отношения ухудшились после решения России о Крыме. Этот вопрос, равно как и роль России в конфликте в Украине, останется в нашей повестке дня, потому что мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины, а также всех государств-членов Совета Европы…",- считает глава ПАСЕ.

В 2014 и 2015 годах ПАСЕ в связи с присоединением Крыма к России приняла резолюции, в которых лишила российскую делегацию права голосовать на сессии, участвовать в работе уставных органов и мониторинге выборов. В ответ на это делегация России покинула ПАСЕ до конца 2015 года.

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В январе прошлого года Россия впервые решила не направлять необходимые для подтверждения полномочий делегации документы, однако не отказалась от работы с Советом Европы. В этом году Россия также не направила необходимые документы.