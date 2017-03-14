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    Политика

    Ляшко заменит Лозового в составе украинской делегации в ПАСЕ

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    Как сообщил народный депутат Владимир Арьев, "вместо Андрея Лозового, который сложил полномочия, на поле дипломатических баталий по квоте РПЛ выходит Олег Ляшко".
    Олег Ляшко. Архивное фото
    facebook.com/osman.karimov

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В составе делегации Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы вместо Андрея Лозового будет председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко, написал в Facebook народный депутат Владимир Арьев.

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    "В составе делегации в ПАСЕ замена. Вместо Андрея Лозового, который сложил полномочия, на поле дипломатических баталий по квоте РПЛ выходит Олег Ляшко", — сообщил депутат. "Переводчики ПАСЕ срочно учат слово "skotyniaka", — пошутил Арьев.

    Напомним, в прошлом году Верховная Рада исключила народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в ПАСЕ.

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