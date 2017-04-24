Глава ПАСЕ признал, что его поездка в Сирию была ошибкой

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина, Кристина Луна Родригес. Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил, открывая весеннюю сессию ПАСЕ, что его поездка в Сирию была ошибкой.

"Позвольте мне заявить следующее: эта поездка была ошибкой, я это признаю, учитывая последствия", — сказал он.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым совместно с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи, в том числе, с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийскими жителями.

"Я приношу извинения за эту ошибку. Это первая ошибка, и она заключалась в том, что я недооценил реакцию на это посещение в рядах Ассамблеи. С самого начала я провёл 50 поездок, и ни одна из них не ставила передо мной такого рода вопросы", — сказал Аграмунт.

По славам Аграмунта, второй ошибкой было отсутствие заблаговременного информирования председателей различных подгрупп об этом визите.

"Я не имел представления о том, что может произойти. Это не означает, что я не проинформировал других лиц", — отметил Аграмунт.

Он добавил, что многие в рядах Ассамблеи выражали беспокойство по поводу этой поездки.

"Должен заявить, что я признаю обоснованными эти выступления поскольку этот визит, форма в которой он проходил, в том духе, в котором его изображали СМИ, поставила перед нашей организации сложные вопросы", — заявил Аграмунт.

Он пояснил, что, по его мнению, его визит в Сирию стал объектом манипуляций со стороны СМИ.

"Третья ошибка, хотя это не входило в мои обязанности, заключалась в том, что наш визит стал объектом манипуляций со стороны российских СМИ… Мои заявления в Сирии стали своего рода препятствием к тому, чтобы она (поездка) рассматривалась только как поездка испанского сенатора и не была выражением поддержки режима (президента Сирии Башара) Асада", — сказал глава ПАСЕ.

"Сегодня утром на совещании Бюро я представил все объяснения по поводу этого визита. Как в устном, так и в письменном виде, подготовил документ с ответами на вопросы членов бюро", — отметил он.