Иванка Трамп ответила на сообщения о "влиянии" на решение отца по Сирии

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка опровергла сообщения о том, что повлияла на решение отца нанести ракетный удар в Сирии, сообщает телеканал ABC.

"Это неверная интерпретация", — заявила она во время визита в Германию.

Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США Иванки Трамп на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение отца нанести ракетный удар в Сирии. После удара по сирийской авиабазе Иванка Трамп написала, что гордится решением отца. Сын президента США Эрик Трамп подтвердил британской газете Telegraph, что реакция Иванки на сообщения о химической атаке повлияла на решение американского руководства нанести ракетный удар в Сирии. По его словам, Иванка была "убита горем и возмущена жестокостью" атаки.

"Я думаю, что, будучи человеком, было бы сложно видеть изображения, которые мы видели, и не отреагировать, не быть потрясенным до глубины души", — заявила Иванка Трамп по поводу атаки в Сирии.

Как сообщает телеканал, дочь президента США призналась, что поделилась с отцом своим мнением, отметив, что оно "совпадало" с мнением президента. Она добавила, что ее отец принял решение о нанесении удара в Сирии, обсудив его с представителями правительства.

"Глава страны не может принимать решения, основанные только на одних эмоциях… Консультации были получены на всех уровнях", — заявила дочь президента США. Она похвалила отца за решительность и заявила, что гордится его действиями, которые дали понять, что "США не будет закрывать глаза на чудовищные атаки такого рода с использованием химоружия".

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила в начале апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Сирийская армия со своей стороны обвинила в атаке террористов. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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Президент США Дональд Трамп возложил ответственность за химатаку в контролируемой сирийской оппозицией провинции Идлиб на президента Башара Асада. Минобороны РФ, в свою очередь, сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

В ночь на 7 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого, по его словам, была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

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​Президент Сирии Башар Асад ранее заявлял, что сирийское правительство не применяло оружие массового поражения, включая химическое оружие. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.