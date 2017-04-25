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    Эрдоган: конфликт в Сирии не разрешить при Асаде

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    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что пока Башар Асад остается президентом Сирии, разрешения сирийского конфликта быть не может.

    "Асад не является решением для потенциального урегулирования в Сирии. Сирию следует освободить от Асада, чтобы могло появиться решение", — заявил Эрдоган в интервью агентству Рейтер. По его словам, "до тех пор, пока Асад остается у власти, не может быть создано решения".

    Кроме того Эрдоган отметил, что сейчас "(президент РФ Владимир) Путин, (президент США Дональд) Трамп, мы, Иран, Саудовская Аравия, Катар сыграли активную роль в попытке создать решение в Сирии". По его словам, "мы можем объединиться и помочь народу Сирии принять собственное решение".

    "Асад убил сотни тысяч человек, и в моей стране находится 3 миллиона беженцев, 1,5 миллиона беженцев сейчас находятся в Ливане, и сейчас около 1 миллиона беженцев в Иордании, и эти люди покинули бежали из своих родных стран", — также отметил Эрдоган. По его словам, Асад является основной причиной этого и в связи с этим нужно позволить сирийскому народу выбрать их лидера. Как отмечает агентство, Эрдоган убежден, что существует большое число альтернатив Асаду.

    Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. В его результате, по данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу президента САР Башара Асада начала наносить авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию, перейти в наступление на ключевых направлениях.

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