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    Нацгвардии поручили взять под охрану здание Донецкой ВГА

    (обновлено: )49804
    В перечень органов государственной власти, которые подлежат бесплатной охране Нацгвардией, включена Донецкая обладминистрация.
    Бойцы Нацгвардии. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. 

    Депутат Верховной Рады Надежда Савченко
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Кабмин поручил Нацгвардии взять под охрану здание Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске, такое постановление правительство приняло на заседании в среду.

    Среди прочего, в перечень органов государственной власти, которые подлежат бесплатной охране Нацгвардией, включена Донецкая обладминистрация.

    В пояснительной записке отмечается, что 29 декабря 2017 года указ президента об охране здания обладминистрации утратил силу, и таким образом, это вопрос получил актуальность.

    "Необходимость принятия этого постановления обусловлена, в частности и тем, что в здании обладминистрации создано режимно-секретное подразделение и установлена линия правительственной связи", — говорится в документе.

    Как сообщалось ранее, более половины жителей Украины (52%) считают Россию и пророссийских ополченцев ответственными за боевые действия в Донбассе. При этом треть имеют неопределенное мнение на этот счет, 15% – возлагают вину на Украину.

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