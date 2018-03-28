Нацгвардии поручили взять под охрану здание Донецкой ВГА

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина.

Кабмин поручил Нацгвардии взять под охрану здание Донецкой областной военно-гражданской администрации в Краматорске, такое постановление правительство приняло на заседании в среду.

Среди прочего, в перечень органов государственной власти, которые подлежат бесплатной охране Нацгвардией, включена Донецкая обладминистрация.

В пояснительной записке отмечается, что 29 декабря 2017 года указ президента об охране здания обладминистрации утратил силу, и таким образом, это вопрос получил актуальность.

"Необходимость принятия этого постановления обусловлена, в частности и тем, что в здании обладминистрации создано режимно-секретное подразделение и установлена линия правительственной связи", — говорится в документе.

Как сообщалось ранее, более половины жителей Украины (52%) считают Россию и пророссийских ополченцев ответственными за боевые действия в Донбассе. При этом треть имеют неопределенное мнение на этот счет, 15% – возлагают вину на Украину.