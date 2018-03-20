Порошенко и Полторака вызывают в Донецк

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Первое заседание "народного трибунала" над представителями украинских властей пройдет в Донецке 26-27 марта, на него хотят вызвать, в том числе, президента Украины Петра Порошенко, сообщила во вторник РИА Новости представитель трибунала Елена Шишкина.

Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании "народного трибунала" над властями Украины за совершенные ими военные преступления. Предполагается, что в публичном суде будут рассмотрены все факты военных преступлений, собранные с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи будут гражданами Украины.

"Сегодня было рабочее заседание "народного трибунала", подготовительное к первому судебному заседанию. Первое заседание ("народного трибунала") пройдет в Донецке 26-27 марта", — сказала Шишкина.

По ее словам, в состав народного трибунала вошли жители Донбасса. Подсудимыми по обвинению в военных преступлениях против жителей Донбасса являются действующие украинские власти, в том числе Порошенко, министр обороны Украины Степан Полторак, главнокомандующий ВС Украины Виктор Муженко.

"Сегодня на рабочем заседании принято решение о вызове их в качестве подсудимых посредством электронной почты. В администрацию данных должностных лиц будут направлены вызовы, и сегодня до конца дня текст вызова появится на сайте "народного трибунала". Если они не явятся, либо не явятся какие-то их представители, то законодательство предусматривает рассмотрение дела в отношении них без их присутствия", — отметила Шишкина.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.