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    Порошенко и Полторака вызывают в Донецк

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    Во вторник состоялось рабочее заседание "народного трибунала", которое стало подготовительным к первому судебному заседанию. Оно пройдет в Донецке 26-27 марта. Решено вызвать Порошенко, Полторака и Муженко.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Первое заседание "народного трибунала" над представителями украинских властей пройдет в Донецке 26-27 марта, на него хотят вызвать, в том числе, президента Украины Петра Порошенко, сообщила во вторник РИА Новости представитель трибунала Елена Шишкина.

    Ранее инициативная группа юристов из Донбасса заявила о создании "народного трибунала" над властями Украины за совершенные ими военные преступления. Предполагается, что в публичном суде будут рассмотрены все факты военных преступлений, собранные с 2014 года. По словам инициаторов, трибунал будет проводиться по законодательству Украины, все судьи будут гражданами Украины.

    "Сегодня было рабочее заседание "народного трибунала", подготовительное к первому судебному заседанию. Первое заседание ("народного трибунала") пройдет в Донецке 26-27 марта", — сказала Шишкина.

    Авдеевка после обстрелов. Архивное фото
    Украинское фото
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    По ее словам, в состав народного трибунала вошли жители Донбасса. Подсудимыми по обвинению в военных преступлениях против жителей Донбасса являются действующие украинские власти, в том числе Порошенко, министр обороны Украины Степан Полторак, главнокомандующий ВС Украины Виктор Муженко.

    "Сегодня на рабочем заседании принято решение о вызове их в качестве подсудимых посредством электронной почты. В администрацию данных должностных лиц будут направлены вызовы, и сегодня до конца дня текст вызова появится на сайте "народного трибунала". Если они не явятся, либо не явятся какие-то их представители, то законодательство предусматривает рассмотрение дела в отношении них без их присутствия", — отметила Шишкина.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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