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    США осудили обстрел Донецкой фильтровальной станции

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (445)

    (обновлено: )10530
    В заявлении Госдепа говорится, что "Соединенные Штаты осуждают обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции в Украине, в результате которого пострадали пять человек".
    Последствия обстрела Донецкой фильтровальной станции. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. США осуждают обстрел Донецкой фильтровальной станции, в результате которого пострадали пять человек, говорится в заявлении официального представителя госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Последствия обстрела в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс: резкое обострение на фоне перемирия

    "Соединенные Штаты осуждают вчерашний обстрел гражданских сотрудников Донецкой фильтровальной станции в Украине, в результате которого пострадали пять человек", — говорится в распространенном в четверг документе.

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    Обстрел поставил под угрозу не только жизни людей, но и водоснабжение 350 тысяч человек по обе стороны разделительной линии, сказано в тексте. Госдепартамент призвал обе стороны дать рабочим доступ на станцию для устранения повреждений и предотвращения "нового гуманитарного кризиса".

    "Мы призываем все силы оставить позиции вокруг Донецкой фильтровальной станции и других критически важных объектов гражданской инфраструктуры", — сказано в заявлении.

    Напомним, что с полуночи 30 марта в Донбассе объявлено "пасхальное перемирие", о нарушении которого уже заявили все стороны конфликта. 

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