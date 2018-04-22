На Донецкой фильтровальной станции запустили насосы

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Работники Донецкой фильтровальной станции вышли на работу в сопровождении наблюдателей и приступили к установке оборудования, сообщил в воскресенье глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Компания "Вода Донбасса" в минувший вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, началась эвакуация персонала.

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"Утром работники ДФС (Донецкой фильтровальной станции) вышли на работу в сопровождении наблюдателей и приступили к установке оборудования. Как сообщают мне оперативные службы, по состоянию на сейчас, уже запустили насосы и наполняют водой резервуары ДФС. После этого вода будет закачиваться в Авдеевку — к вечеру централизованная подача воды городу должна быть восстановлена", — написал Жебривский на странице в Facebook.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.