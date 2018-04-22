Когда скучно в выходные. Что почитать об украинской коррупции

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Из года в год украинские власти с помпой заявляют о необходимости искоренения коррупции в стране и системной борьбе с этим порочным явлением. При этом сами становятся фигурантами скандалов и нелицеприятных расследований журналистов.

Громкие коррупционные расследования, о которых можно почитать на досуге, — в подборке РИА Новости Украина.

Новые откровения Онищенко

На днях беглый олигарх Александр Онищенко презентовал в Украине свою новую книгу о коррупции в окружении президента Петра Порошенко (пока ее еще нет в продаже). Книга называется "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".

Издание "Страна" на правах эксклюзива опубликовала три главы из этой книги. Первая "Коля — хороший парень" содержит текстограмму расшифровки одной из "пленок Онищенко" с голосом президента. Пленка объясняет историю о том, какой ценой были закрыты дела против экс-министра экологии Николая Злочевского.

Запись впервые прозвучала в среду вечером, 18 апреля, в эфире телеканала NewsOne. На ней голос, похожий на президентский, обсуждает с Онищенко договоренности с экс-министром экологии Николаем Злочевским по закрытию уголовных дел против него и бизнеса в обмен на долю в газовом бизнесе экс-министра. Президент (а точнее, его голос) отреагировал на это благосклонно, назвал Злочевского "хорошим парнем" и пообещал подумать, что можно сделать. Из разговора слышно, что Злочевский перечислил на компании, подконтрольные Порошенко, десять миллионов долларов — и готов "свернуть этот долг", если президент примет его предложение.

Во второй главе под названием "Труба" Онищенко рассказывает историю о том, как партия "Народный фронт" с помощью коррупционной схемы "вытянула" из госбюджета 40 млн долларов, которые были направлены на ее дорогостоящую избирательную кампанию.

Третья глава о "Радикальной партии" Олега Ляшко, которая, как следует из откровений автора, действует в угоду интересам президента.

Тайные переговоры в Женеве

В марте журналисты программы "Схемы" провели расследование и узнали о тайной встрече в Женеве украинского олигарха Игоря Коломойского с его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым и одним из ближайших соратников Петра Порошенко Борисом Ложкиным.

Журналисты предполагают, что речь могла идти о медиаподдержке в обмен на сохранение активов или содействие в разрешении дел в украинских судах по "Приватбанку".

"Тот факт, что именно представитель окружения президента приехал в Женеву на встречу, а не наоборот, может свидетельствовать о том, что действующая власть заинтересована в договоренностях с Коломойским не меньше, чем Коломойский заинтересован в сохранении собственных активов и личной неприкосновенности", — говорилось в программе.

Темные дела Пашинского

В начале апреля расследование журналистов "Нового времени" о коррупционных схемах в украинской "оборонке" вызвало громкий скандал.

В апрельском номере журнала вышла статья под названием "Служили два товарища", в которой рассказывалось о бизнес-схемах и коррупции в сфере военно-промышленного комплекса с участием нардепа от "Народного фронта" Сергея Пашинского и замсекретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчука).

В материале журналисты пишут, что сегодня почти 20% бюджета Минобороны, объем которого на 2018 год составляет 83,3 млрд грн, идет на секретные закупки, которые являются сферой, где процветают подозрительные финансовые операции. И к ним причастны высокопоставленные представители президентской команды и парламентской коалиции.

В ответ Пашинский подал в суд на "Новое время".

Расследования Al Jazeera

10 января 2018 года телеканал Al Jazeera опубликовал материал о причастности первых лиц и ключевых чиновников Украины — именно Петра Порошенко и главы Нацбанка Валерии Гонтаревой — к выводу из страны "денег Януковича".

Главное в этой схеме — деньги выводились якобы через менеджмент ICU, совет директоров которого возглавляла ближайший соратник Порошенко Валерия Гонтарева.

Спустя месяц, в феврале 2018 года, Al Jazeera опубликовала новый материал, в котором говорится, что Петр Порошенко и Борис Ложкин в 2013 году получили миллионы долларов "грязных" денег от продажи United Media Holdings олигарху Сергею Курченко.

Однако вскоре, как пишет Al Jazeera, расследование было прекращено. Одной из главных причин называется отсутствие реальной помощи от украинских правоохранителей в этом расследовании.

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"Черная касса" регионалов

31 мая 2016 года издание "Украинская правда" опубликовало записи из "черной кассы" Партии регионов — растраты партии на рекламу, политологов, данные о неофициальных зарплатах депутатов и чиновников, которые выплачивали им регионалы.

Обнародованные записи наделали немало шума. Согласно списку, "взятки" от регионалов получали политики из разных политических лагерей. Подлило масло в огонь и то, что в документах, как сообщали в НАБУ, фигурировал руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт.

Позже, в июне 2017 года, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что доказательств причастности Манафорта не нашли.

Сейчас производства по "амбарной книге" "регионалов" направлены для изучения управлению спецрасследований ГПУ.

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"Панамский архив" Украинское фото Соцсети: после Мальдив и прочего "пленки Онищенко" устарели

3 апреля 2016 года газета Suddeutsche Zeitung опубликовала часть конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Foneseca, которые показали скрытую собственность многих мировых политиков и знаменитостей в виде оффшорных фирм.

В архиве Mossack Fonseca фигурировали более 100 политиков и известных людей в мире, среди которых и фамилии 20 украинцев. В их числе президент Петр Порошенко, мэр Одессы Геннадий Труханов, экс-премьер Павел Лазаренко и ряд других политиков, чиновников и бизнесменов.

Как писали журналисты, Порошенко, который обещал продать свои активы в кондитерской компании "Рошен", в действительности перевел их в офшорную компанию на Британских Виргинских островах. Однако сам президент утверждал, что к оффшорам не имеет никакого отношения.

По материалам из открытых источников интернет