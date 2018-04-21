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    Общество

    Стало известно, когда заработает Донецкая фильтровальная станция

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    Министерство по вопросам временно оккупированных Украины сообщило, что возобновление работы Донецкой фильтровальной станции запланировано на 22 апреля. ОБСЕ выставит пункт наблюдения со стороны горловской трассы.
    Донецкая фильтровальная станция
    пресс-центра штаба АТО в Facebook

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Возобновление работы Донецкой фильтровальной станции в Донбассе запланировано на воскресенье, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных Украины.

    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донецк без воды — временное постоянное

    Компания "Вода Донбасса" во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, началась эвакуация персонала. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, работа станции остановлена, предварительно, на пять дней.

    "По информации коммунального предприятия "Вода Донбасса", возобновление работы Донецкой фильтровальной станции запланировано на 22 апреля. ОБСЕ выставит пункт наблюдения со стороны горловской трассы, который будет следить за ситуацией с 09.00 до 16.00 ежедневно", — говорится в сообщении министерства в Twitter в субботу.

    ​Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.

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