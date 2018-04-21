Стало известно, когда заработает Донецкая фильтровальная станция

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Возобновление работы Донецкой фильтровальной станции в Донбассе запланировано на воскресенье, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных Украины.

Компания "Вода Донбасса" во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. В среду предприятие сообщило, что работу станции остановили, началась эвакуация персонала. Как сообщили в представительстве самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, работа станции остановлена, предварительно, на пять дней.

"По информации коммунального предприятия "Вода Донбасса", возобновление работы Донецкой фильтровальной станции запланировано на 22 апреля. ОБСЕ выставит пункт наблюдения со стороны горловской трассы, который будет следить за ситуацией с 09.00 до 16.00 ежедневно", — говорится в сообщении министерства в Twitter в субботу.

За інформацією КП #Вода_Донбасу відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції (#ДФС) заплановано на 22.04. #ОБСЄ планує виставити пункт спостереження з боку горлівської траси, який стежитиме за ситуацією з 9.00 до 16.00 щоденно. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 21 апреля 2018 г.

​Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.