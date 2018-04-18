Донецкая фильтровальная станция прекращает работу из-за обстрелов

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой около 400 тысяч человек, будет остановлена из-за обстрелов, уже начинается ее консервация, сообщил в среду директор компании "Вода Донбасса" Олег Мокрый.

Компания "Вода Донбасса" во вторник заявила, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Позднее представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня сообщил, что в связи с инцидентом планируется остановить работу станции.

"Везем (на Донецкую фильтровальную станцию — ред.) персонал, который будет заниматься (консервацией), уже команду получили работники, которые находятся там, минимальный объем работ выполнят. Сейчас работники приедут (на станцию — ред.), выполнят основной объем работы, и всех людей вывезем. Фильтровальная будет остановлена", — сказал директор "Воды Донбасса".

Струдники станции отказываются работать, пока не будет гарантий их безопасности. "Люди выдвинули условие, чтобы их сопровождали сотрудники ОБСЕ до фильтровальной станции, находились там, вывозили их и те материалы, которые необходимы — хлорка, вспомогательные материалы — тоже сопровождали работники ОБСЕ. Если этого не будет, работать никто не будет", — добавил Мокрый.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории у линии соприкосновения. Она обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. За время конфликта станция неоднократно подвергалась обстрелам.