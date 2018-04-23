G7 и миротворцы на Донбассе. Украина ничего не решает - Рудяков

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в Торонто выразили согласие с позицией Украины по вопросу миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом рассказал глава МИД Украины Павел Климкин после участия в ознакомительной сессии саммита министров иностранных дел G7 в Торонто.

"Обсуждая формат миротворческой операции, все согласились, что мы должны руководствоваться логикой, когда сначала достигается базовая безопасность, затем контроль над оккупированными территориями, полицейский компонент и только потом – подготовка к выборам", — заявил Климкин.

Между тем, эксперт-международник Павел Рудяков считает подобное заявление министров "ничего не значащим" реверансом в сторону Украины.

"С одной стороны, министры соглашаются с украинской позицией, с другой — устами американцев говорят нам поднимать цену на газ. Нужно понимать, что во-первых, вопрос миротворцев не решает G7, есть другие форматы для подготовки реализации решения. Во-вторых, Украина не является субъектом организации миротворческой миссии на Донбассе. Мы — объект, с которым работают и просто позволяют высказываться по данному поводу. Да и от украинской стороны нет даже какого-то конкретного разработанного варианта. Наблюдаются только радикальные пожелания вроде слов Петра Порошенко о том, что, дескать, миротворцы войдут и сразу же разоружат незаконные военные формирования на Донбассе. Понятно, что подобные вещи никто даже рассматривать не будет", — отметил Рудяков.

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По мнению специалиста, главная цель таких заявлений — создание атмосферы, в которой можно будет рассказывать общественному мнению об ужесточении санкций в отношении РФ.

"Недавно посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Штаты выступают за скорейшую реализацию Минских соглашений, потому что хотят прекратить кровопролитие, якобы возникшее по вине РФ. Соответственно, второй частью своего высказывания Йованович перечеркивает первую, потому что вина лежит не только на России. Пока этот факт не признают, дальше тяжело продвигаться в реальных переговорах. Декларации министров стран G7 призваны прикрывать реальное положение вещей, а заодно обеспечивать информационно-пропагандистское сопровождение достаточно серьезных вещей", — говорит Рудяков.

Кроме того, эксперт прокомментировал заявление министров стран G7 о продлении санкций в отношении РФ.

"Это знак того, что конфрантационная линия в отношению между Западом и РФ не только сохраняется, но и наблюдается ее наращивание. Был момент, когда казалось, что Европа пойдет на частичное смягчение санкций. Судя по всему, летом на Саммите G7 лидеры стран подтвердят то, о чем сказали министры. Это означает, что США додавили ЕС и американская "ястребиная" политика в отношении РФ продолжается, а конструктива в ближайшее время не будет. Равно как и смягчения курса на "холодную войну". Это плохо для всех, в том числе и для Украины, как части Европы", — резюмировал Рудяков.