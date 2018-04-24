Украина не имеет возможности помогать жителям Донбасса - Розенко

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. У Украины пока фактически нет возможности помогать людям на неподконтрольных территориях Донбасса.

Об этом вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил журналистам во вторник, передает УНН.

"Критическая ситуация сложилась на оккупированной территории, и ООН недавно в очередной раз обратила на это внимание, что там просто колоссальная гуманитарная и социальная катастрофа на оккупированной территории. Что там люди катастрофически недоедают, что люди не получают надлежащий уровень социальной защиты, люди фактически брошены там на произвол судьбы на оккупированных территориях и лишены всякой возможности на выживание. Но вопрос заключается в том, что украинское государство не имеет доступа и не имеет объективной возможности помогать людям на оккупированных территориях. Мы несколько раз, еще в 2014-2015 годах, пытались вести свои программы, в частности продуктовые, однако это было из-за позиции боевиков и РФ фактически невозможно", — заявил Розенко.

Также он отметил, что Украина проводит консультации с иностранными партнерами, чтобы объем помощи ООН и Красного Креста на Донбассе не сокращался. По словам вице-премьера, решение гуманитарной проблемы на Донбассе будет возможно лишь тогда, когда будет восстановлена ​​территориальная целостность Украины.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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