Москва отреагировала на слова Волкера о ее роли в вопросе Донбасса

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Россия считает конфронтационными заявления спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера о роли РФ в урегулировании украинского кризиса, такого рода "дипломатия" не вяжется с функциями посредника, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в интервью туринской газете La Stampa Волкер призвал европейских союзников сохранять и усиливать санкции в отношении России.

"Мы обратили внимание на бурную публичную активность американского посла Волкера. Если мы правильно понимаем, ему руководством США было специально поручено заниматься урегулированием кризиса на юго-востоке Украины", — сказала Захарова.

Однако, по ее словам, "представитель США решил заняться более широкой просветительской деятельностью за рамками своего украинского реферата".

"Путешествуя по разным городам и весям, он выступает в ток-шоу, конференциях, делает порой пространные, весьма конфронтационные заявления. Раздает советы государствам о том, как им себя вести с Россией, призывает к усилению санкций, требует свертывания двустороннего сотрудничества с Москвой, к которому призывает посол США в Москве", — отметила официальный представитель МИД России.

"Как нам представляется, такого рода "дипломатия" просто не вяжется с заявлениями, которые мы слышим об ответственном подходе и с заявленными функциями посредника в украинском урегулировании", — добавила она.

По ее словам, это не может не сказаться на результативности консультаций Волкер-Сурков. "Мы призываем посла Волкера более серьезно и ответственно подходить к выполнению возложенных на него задач", — подчеркнула Захарова.

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что намерен посетить Украину в середине мая.