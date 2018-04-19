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    Москва отреагировала на слова Волкера о ее роли в вопросе Донбасса

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (448)

    (обновлено: )485110
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "представитель США решил заняться более широкой просветительской деятельностью за рамками своего украинского реферата".
    Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Россия считает конфронтационными заявления спецпредставителя госдепа США по Украине Курта Волкера о роли РФ в урегулировании украинского кризиса, такого рода "дипломатия" не вяжется с функциями посредника, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Ранее в интервью туринской газете La Stampa Волкер призвал европейских союзников сохранять и усиливать санкции в отношении России.

    Курт Волкер
    УНИАН
    Волкер едет в Донбасс с "новой политикой" от советников Трампа

    "Мы обратили внимание на бурную публичную активность американского посла Волкера. Если мы правильно понимаем, ему руководством США было специально поручено заниматься урегулированием кризиса на юго-востоке Украины", — сказала Захарова.

    Однако, по ее словам, "представитель США решил заняться более широкой просветительской деятельностью за рамками своего украинского реферата".

    "Путешествуя по разным городам и весям, он выступает в ток-шоу, конференциях, делает порой пространные, весьма конфронтационные заявления. Раздает советы государствам о том, как им себя вести с Россией, призывает к усилению санкций, требует свертывания двустороннего сотрудничества с Москвой, к которому призывает посол США в Москве", — отметила официальный представитель МИД России.

    "Как нам представляется, такого рода "дипломатия" просто не вяжется с заявлениями, которые мы слышим об ответственном подходе и с заявленными функциями посредника в украинском урегулировании", — добавила она.

    По ее словам, это не может не сказаться на результативности консультаций Волкер-Сурков. "Мы призываем посла Волкера более серьезно и ответственно подходить к выполнению возложенных на него задач", — подчеркнула Захарова.

    Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что намерен посетить Украину в середине мая.

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