Волкер рассказал о новом визите в Украину и встречах с Сурковым

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что намерен посетить Украину в середине мая.

"Мы работаем над датами. Предполагается, что это будет в районе середины мая. Я планирую вновь посетить Восточную Украину и Киев", — сказал Волкер журналистам в Вашингтоне.

Волкер добавил, что пока не планирует новой встречи с помощником президента РФ по украинскому урегулированию Владиславом Сурковым.

По его словам, новой даты не запланировано. Относительно места тоже информации нет, уточнил Волкер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится 30 апреля, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.

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