наверх
13.04.201822:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Политика

    Волкер рассказал о новом визите в Украину и встречах с Сурковым

    (обновлено: )199
    Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил журналистам, что пока не планирует новой встречи с помощником президента РФ по украинскому урегулированию Владиславом Сурковым.
    Курт Волкер
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что намерен посетить Украину в середине мая.

    Кладбище в Донецкой области
    don-news.net
    Донбасс: осторожно, мины!

    "Мы работаем над датами. Предполагается, что это будет в районе середины мая. Я планирую вновь посетить Восточную Украину и Киев", — сказал Волкер журналистам в Вашингтоне.

    Волкер добавил, что пока не планирует новой встречи с помощником президента РФ по украинскому урегулированию Владиславом Сурковым.

    По его словам, новой даты не запланировано. Относительно места тоже информации нет, уточнил Волкер.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим антитеррористической операции в Донбассе завершится 30 апреля, после чего произойдет смена формата военной операции в регионе.

    Читайте также: АТО закончилась, но в Донбассе не будет перемен

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство