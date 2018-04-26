Поможем, чем сможем. G7 дали Киеву рекомендацию по борьбе с коррупцией

Владимир Матвеев, обозреватель

Министры иностранных дел стран G7 на встрече в канадском Торонто призвали украинские власти обеспечить прогресс реформ, включая создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Мы подтверждаем нашу поддержку реформам в Украине и приветствуем предпринятые шаги, особенно в сфере децентрализации и экономического роста. Мы настоятельно призываем правительство Украины обеспечить постоянный и четкий прогресс на пути реформ", говорится в совместном коммюнике глав МИД стран G7 по итогам встречи в Торонто (Канада).

Согласно опубликованному коммюнике, этот процесс должен включать "создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", равно как и "прогресс в проведении избирательных реформ и законе о национальной безопасности".

Напомним, исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным отметил, что Киев должен настойчивее внедрять реформы и не отступать от согласованной с МВФ программы, написала представительница Государственного департамента США Хезер Науэрт.

"Секретарь Салливан призвал Украину удвоить усилия в отношении реформ и придерживаться программ МВФ путем принятия законодательства для создания действительно независимого антикоррупционного суда и повышения тарифов на газ до паритетного уровня по отношению к импорту", — отметила она, сообщает сайт.

Наряду с этим, Украина опустилась в рейтинге демократии из-за давления на масс-медиа и активистов, которые борются с коррупцией, говорится в отчете правозащитной организации Freedom House Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism, сообщает Голос Америки.

По сообщению экспертов Freedom House, в 2017 году Украина в целом не продемонстрировала сдвигов в таких пунктах, как демократическое управление центральной власти, избирательный процесс, независимость судебной ветви и борьба с коррупцией.

Напомним, после того, как в декабре минувшего года представители партийных сил президента Украины Петра Порошенко и экс-премьер-министр Арсения Яценюка внесли в украинский парламент законопроект об увольнении Артема Сытника, высокоэффективного, по мнению западных экспертов, директора НАБУ, — влиятельные международные организации (включая МВФ и ВБ), сообщество вместе с активистами по борьбе с коррупцией добились снятия законопроекта с рассмотрения в украинском парламенте.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала тогда украинскую власть защитить независимость антикоррупционных органов и скорее создать независимый антикоррупционный суд.

В сообщении отмечалось, что борьба с коррупцией является ключевым требованием украинского общества, имеет решающее значение для обеспечения стабильного роста и является частью обязательства правительства Украины в рамках программы с МВФ.

Напомним, 1 марта украинский парламент одобрил в первом чтении президентский законопроект "О Высшем антикоррупционном суде". Согласно документу, Высший антикоррупционный суд в Украине должен быть создан в течение 12 месяцев после вступления закона в силу.

Между тем, законопроект прошел только первое чтение, и ко второму должен быть существенно доработан. Так, еще 11 января 2018 года глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден направил письмо в Администрацию президента Украины. В нем он подверг критике законопроект Порошенко. Также Всемирный банк высказал недовольство документом, отметив, что он не соответствует требованиям ВБ для предоставления Украине порядка $800 млн для поддержки основных реформ в стране.

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16 апреля спикер украинского парламента Андрей Парубий сообщил о том, что профильный парламентский комитет рассмотрел в основном поправки к законопроекту. По его словам, дискуссии вокруг отдельных положений законопроекта продолжаются.

Как сказал Парубий, в законопроекте остаются два проблемных вопроса, вокруг которых ведется ключевая дискуссия: должен ли Антикоррупционный суд соответствовать юрисдикции НАБУ и САП и каковыми будут полномочия общественного совета международных экспертов.

Парубий уточнил, что в начале апреля отправил письмо в Венецианскую комиссию, в котором выразил просьбу направить в Украину представителя комиссии с целью оказания помощи в подготовке законопроекта ко второму чтению.

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Спикер в комментарии журналистам в ходе ХI-го Киевского форума по безопасности также отметил, что законопроект об антикоррупционном суде будет рассмотрен в первую пленарную неделю мая.