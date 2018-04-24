"Русофобская подоплека очевидна". Лавров об итогах встречи G7

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об очевидной русофобской подоплеке на встрече глав МИД государств "Большой семерки" в Торонто.

"Что касается встречи министров иностранных дел в Торонто, то, конечно, русофобская подоплека там очевидна", — сказал Лавров.

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По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, по русофобской линии пошли и те страны "семерки", которые заверяют Москву, что они не разделяют попыток изолировать Россию.

"Будем терпеливо ждать, будем отстаивать свои позиции и подождем, пока наши партнеры осознают тупиковость и бесперспективность подобных афер", — отметил Лавров.

В итоговом заявлении глав МИД "Большой семерки" после встречи в Торонто говорится, что страны G7 поддержали британскую позицию по Солсбери и потребовали от России "полного раскрытия не заявленной ранее программы по "Новичку".

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин, который впервые присутствовал на министерской встрече G7 заявил, что страны G7 поддерживают позицию Украины по вопросу введения миротворцев в Донбасс.