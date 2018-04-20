ОЗХО озвучила выводы по Солсбери

РИА Новости Украина

История с расследованием происшествия в британском Солсбери в среду 18 апреля прошла очередной виток. В Гааге прошло заседание исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Британский представитель в ОЗХО выступил с заявлением, где признал, что эксперты не смогли установить страну-производителя химического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей.

Несмотря на это, дипломат тут же опять обвинил Россию. Российская сторона заявила о наличии вопросов к докладу и о том, что не примет выводов, пока Великобритания не предоставит доступ к Скрипалям и документам. Исполнительный совет ОЗХО в итоге принял доклад "в сугубо фактическом ключе", а дискуссия продолжилась в ООН, где стороны обменялись взаимными обвинениями, пишут РИА Новости.

О выводах ОЗХО стало известно из доклада представителя Великобритании в организации Петера Уилсона. По его словам, ни исследования ОЗХО, ни лабораторные исследования, проведенные британской военной лабораторией в Портон-Дауне, не установили страну происхождения яда, использованного в Солсбери, а также лабораторию, которая могла его произвести.

Уилсон утверждает, что пробы, сделанные Великобританией, а также пробы, сделанные лабораториями по заказу ОЗХО, установили использование боевого отравляющего вещества типа "Новичок". Две уполномоченные ОЗХО лаборатории брали пробы из окружающей среды в Солсбери, еще две лаборатории брали биомедицинские пробы, все четыре пробы показали наличие токсичных химикатов типа "Новичок".

При этом документ не содержит упоминания о веществе BZ. А именно оно, как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, было обнаружено специалистами швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц на месте инцидента в Солсбери. Этот центр был авторизован ОЗХО и его эксперты завершили исследование образцов 27 марта. Пробы и свое заключение они направили в Гаагу. По словам Лаврова, их доклад был передан российской стороне на условиях конфиденциальности. Рецептура производства BZ находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработки подобных химических соединений не велись. Россия после получения этой информации запросила ОЗХО, но ответ прозвучал только в среду в Гааге.

"Вещество BZ, которое упоминается в публичных заявлениях, широко известное как 3Q, содержится в контрольной выборке, подготовленной лабораторией ОЗХО в соответствии с существующими процедурами. Она не имеет ничего общего с образцами, собранными специалистами ОЗХО в Солсбери", — заявил глава лаборатории ОЗХО и руководитель команды специалистов, которая была развернута в Великобритании, Марк-Майкл Блюм.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи заявила, что Россия скептически оценивает эти выводы, так как они "не стыкуются с теми данными, которые мы получили в результате анализа доклада ОЗХО". Ситуацию она назвала спорной, сказав, что для полной картины надо использовать выводы всех лабораторий, которые ОЗХО подключала к расследованию.

Постпред РФ в ОЗХО ответил, что окончательные выводы можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа проб. Эти материалы были переданы техсекретариатом только Лондону. Лондон пока информацией делиться не планирует.

Именно об этом говорили позже представители России и Великобритании в Совете Безопасности ООН. От имени последней выступила Карен Пирс. Она напомнила, что Великобритания ждет ответа на свои вопросы в связи с инцидентом.

В ответ постпред РФ Василий Небензя напомнил, что предметные вопросы так и не были сформулированы. Единственные вопросы содержались в 24-часовом ультиматуме, который глава МИД Великобритании Борис Джонсон выдвинул России 12 марта. Он прямо требовал ответить, несет ли Россия прямую ответственность за попытку убийства или утратила контроль за своими запасами химоружия.

"Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них", — продолжил Небензя.

Он пообещал, что российская сторона "не слезет" с британской, пока не добьется ответов.

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По его словам, РФ оставляет за собой право созвать Совбез ООН, если Лондон не будет предоставлять информацию. Между тем, Карен Пирс обещала, что ответ на вопросы российской стороны будет дан до 23 апреля. Она пояснила, что РФ передала вопросы только 13 апреля и теперь у Лондона формально есть десять дней на подготовку ответа.

Вопросы Россия планирует задавать не только по линии ООН, но и по линии ОЗХО. Как заявил в среду руководитель центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге России Виктор Холстов, российская сторона передаст уточенный перечень вопросов в исполнительный совет организации.

Пока идет дискуссия о том, каким веществом могли отравить Скрипалей и основным доказательством причастности России объявляют наличие у нее технических возможностей и мотива, до сих пор нет ясности, что же произошло на самом деле. Буквально накануне заседания исполсовета ОЗХО британское министерство по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству (DEFRA) заявило, что нервно-паралитическое вещество находилось в "жидком состоянии".

Как пояснил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин, в СССР не разрабатывалась жидкая версия отравляющего вещества "Новичок", а вот как раз вещество BZ могло быть применено в таком виде.

Один из разработчиков системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А-234, Леонид Ринк рассказал, что в жидкой форме оно и вовсе быстро разлагается и теряет свой эффект.

Между тем, британская сторона так и не допустила к пострадавшим не только российских дипломатов, но и двоюродную сестру Юлии Скрипаль Викторию. Ей просто отказали в визе. По мнению Виктории, на Юлию оказывается давлении.

О давлении говорил сегодня и Василий Небензя.

"Просим британскую сторону внести ясность. Заявление Даунинг-стрит о якобы причастности России к инциденту в Солсбери это попытка оказать политическое давление на следствие или окончательные выводы расследования Скотланд-ярда?" — сказал он на заседании СБ ООН.

В то время как США и Франция поспешили поддержать Великобританию и возложить ответственность на Россию, в ОЗХО и СБ ООН звучали и другие мнения.

"Мы не чувствовали себя в одиночестве на сегодняшнем заседании исполнительного совета (ОЗХО — Ред.). Раздавались и здравые голоса, здравые суждения. Пакистан, Индия, Бразилия, Южная Африка. Высказывались пожелания о необходимости беспристрастного, всестороннего расследования для установления истины, для того, чтобы понять, что там произошло в Солсбери", — сказал постпред РФ Александр Шульгин.

В СБ ООН за продолжение объективного расследования высказался и постпред Китая Ма Чжаосюй.

Россия в свою очередь склонна считать случившееся в Солсбери провокацией британских спецслужб. По словам Шульгина, отказ Лондона сотрудничать только укрепит уверенность Москвы в этом, а пока британские власти уничтожают улики.

"Британские власти занимаются планомерным уничтожением улик и вещественных доказательств. Уничтожены животные из дома Скрипаля. Пробы у них, очевидно, не брались. Зачищаются места, которые посещали Скрипали: бар, ресторан, скамейка, почва в парке и тому подобное. Притом что простые граждане продолжают жить в Солсбери, как ни в чем не бывало", — сказал в среду Небензя.

Он также напомнил, что Скрипалей никто не видел с 4 марта, и их местонахождение неизвестно.