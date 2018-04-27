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    В России заявили о возможности крупного обмена пленными в Донбассе

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    Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности (452)

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    По предположению Бориса Грызлова, в ближайшее время будет очередная возможность крупного обмена в Донбассе. Он напомнил, что 4 мая состоится встреча контактной группы.
    ДНР передала Киеву пленных силовиков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Перспектива крупного обмена пленными в ближайшее время на востоке Украины существует, сообщил в пятницу сопредседатель российской контактной группы Борис Грызлов.

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    По его словам, 4 мая состоится очередная встреча контактной группы.

    "Мы готовим возможность обмена по формату "всех на всех", но понятно, что это будет пошаговый обмен. "Всех на всех" сложно — выверяются списки", — сказал Грызлов.

    "Я думаю, что в ближайшее время будет очередная возможность крупного обмена", — подчеркнул он, добавив, что что главное — выдержать коэффициент.

    "Я считаю, что примерно количество задержанных в пропорции один к пяти, то есть на территории Вооруженных сил Украины, так назовем, в пять раз больше, чем на территории республик", — сказал Грызлов, отметив, что на пятерых задержанных с украинской стороны должен произойти обмен на одного жителя Донбасса.

    Ранее сообщалось, что 14 жителей Донецкой области, которые в декабре 2017 года были освобождены из плена, в пятницу получат по 50 тысяч гривен помощи из областного бюджета.

    В конце декабря прошлого года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным ДНР и ЛНР — 165 и 73 соответственно.

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