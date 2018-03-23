Соцсети о Савченко: из плена РФ - в плен Украины

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине началась деНадеждизация – пишут в соцсетях. В Шевченковском районном суде Киева в пятницу состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения народному депутату Надежде Савченко, которую Генпрокуратура обвиняет в подготовке теракта и покушении на руководство Украины. Савченко предъявляются обвинения по семи статьям Уголовного кодекса. По предъявленным статьям ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

Ранее Савченко уже признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Однако она заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко задержали 22 марта — сразу же после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. На момент написания этой статьи вердикт суда еще не был оглашен, однако украинцев уже успела ошарашить новость о новой голодовке Савченко. И это далеко не все — в последние дни экс-нардеп стала ключевой фигурой, обсуждаемой в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook