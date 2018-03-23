Тренд дня: "Дело Савченко развалится, но есть опасность "дурки"

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Рада накануне решила судьбу народной избранницы Надежды Савченко. Парламент проголосовал за привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. После этого нардеп был задержана.

Савченко предъявляются обвинения по семи статьям Уголовного кодекса. В частности, в подготовке к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц и еще по ряду статей.

В ходе рассмотрения парламентом представлений ГПУ на Савченко народным депутатам показали видео, которое по версии генпрокурора, доказывает вину подозреваемой в инкриминируемых ей преступлениях.

Юрист Андрей Портнов считает, что шоу с Савченко стало ещё одним важным вкладом в девальвацию и маргинализацию таких новых явлений и ценностей, как "Майдан, революция, достоинство, наносной патриотизм, активизм и героизм, обматывание себя флагом, пение по всякому поводу гимнов, восхваление друг друга, беспорядочное употребление лозунгов и торжественное песнопение".

"Кроме того, позитивным также является превращение главных политических начальников в легкомысленных и недалеких клоунов. Об одном для всех законе говорить не надо. Один для всех — это когда в тюрьму за организацию вооруженного переворота и массовые убийства переедут Парубий с Пашинским", — отметил Портнов.

Скриншот с сайта Facebook

Политолог Кирилл Молчанов обратил внимание на результаты голосования по представлениям ГПУ на Савченко, в частности, на критику тех фракций, которые не поддержали Генпрокуратуру.

"Конспирологии пишут, только Оппозиционный блок не голосовал за арест Савченко в Раде, мол все это крайне подозрительно. Так там никогда и не топили за ее освобождение с пеной у рта как другие фракции. Вы лучше сосчитайте сколько манкуртов в парламенте два года назад бегали с плакатами #FreeSavchenko, призывали в ПАСЕ в знак солидарности с ней объявить голодовку, а вчера уже кричали "Распни, распни" как ни в чем не бывало!" — акцентировал Молчанов.

Скриншот с сайта Facebook

В свою очередь, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник спрогнозировал, что в очередь за кандидатурой Савченко выстроятся множество политических сил.

"Теперь за "Надей в список" в очередь выстроятся ОппоБлок, "За Життя" и другие — вместо БЮТ, РПЛ и НФ… все течет и меняется, постоянным является только бизнес-принципы власти — пока толпа смотрит шоу, власть "шарит по карманам", — уточнил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

При этом политический аналитик Дмитрий Корнейчук уверен, что Савченко является проектом Администрации президента.

"Кстати, для меня ключевым доказательством того, что Савченко — это проект Банковой, является молчание американского посольства и Госдепа. Точно так же они молчали все время, когда Порошенко раскручивал Саакашвили и имитировал репрессии против него", — прокомментировал эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Он подчеркнул, что Вашингтону пока еще выгоден президент Петр Порошенко.

"Вот кто отлично все видит и понимает в нашей политике — это "Большой вашингтонский брат". И пока им нужен еще Порошенко для ввода миротворцев и выполнения Минских соглашений, то не мешают устраивать в рамках прикрытия клоунаду для "патриотов", — подытожил Корнейчук.

Политолог Владимир Корнилов сыронизировал по поводу исторических аналогий генпрокурора Юрия Луценко в отношении Савченко.

"Всегда веселили "исторические" познания украинских политиков. Если верить Луценко, в 1939 г. в Австрии нацисты застрелили тамошнего канцлера.

Понятно, что он имел в виду попытку нацистского переворота 1934 г. и смерть Дольфуса. Ну, раз он уже решил проводить такие параллели, то мог бы для начала узнать, что Дольфус установил диктатуру "австрофашизма", а попытка того путча была подавлена исключительно с помощью Муссолини. Знал бы историю — не прибегал бы к таким аналогиям", — отреагировал Корнилов.

Наряду с этим, Корнилов обратил внимание, что Луценко указывал на необразованность Савченко.

Скриншот с сайта Facebook

"Во как! А шо ж с ее образованием приключилося-то? Помнится, пока она в "российских застенках" томилась, в Киеве кричали, какая она "шибко вумная, образованная, училась на факультете филологии" и т.д. Пропила свое образование ужо?" - отметил Корнилов.

Политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что дело Савченко развалится.

"О Савченко. Заметки. Прокуроры очень нервничали. Тарабанили пальцами по столу. Неуверенность. И важность. Значит за провал по голове постучат. Ясно кто. Само дело — развалится. Видеозапись депутата запрещена. У Порошенко появилась узница совести. Это Надя ещё не начала голодать. Впереди ещё Страстная Пятница и как минимум повод есть не есть", — написал Раимов на своей странице в Facebook.

По его мнению, Савченко обменяют и она вернется во власть как представитель Донбасса.

Скриншот с сайта Facebook

"Надя не сядет. Как максимум ее обменяют и она вернётся уже во власть как представитель Донбаса (отмечу, Оппозиционный блок не голосовал). Не Захарченко, а Савченко", — резюмировал Раимов.

Политолог Петр Олещук подчеркнул, что обвинения, озвученные Луценко, очень серьезные, однако ГПУ ничего не доводит до приговора.

"Приговор или отставка. Это должно быть лозунгом всех тех, кому не безразлично, что будет с Украиной. Озвученные Луценко обвинения очень серьезные. Но не все обратили внимание на одну деталь. И Луценко говорил о "проверке психического состояния". То есть, похоже, что вместо суда нам могут "парить" идею о "банде психов", что, конечно, будет нивелировать саму природу обвинения. Если мы обратимся к практике работы ГПУ Луценко, то мы увидим, что она не доводит до приговора ничего", — считает Олещук.

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Олещук напомнил, что за громкими обвинениями Михаила Саакашвили в попытке государственного переворота последовала тихая депортация. Теперь, очевидно, дело не имеет перспектив.

Скриншот с сайта Facebook

"Еще один интересный пример — дело о госизмене Януковича . Луценко называл его "делом века" и обещал приговор до 24 августа 2017 года. Но не видно, что приговор будет и до 24 августа 2018 года. Удивляло, что выбрали именно тему госизмены, а не Майдан или экономику. То есть, то, где доказательства в Украине?" — обратил внимание политолог.

В этой связи он отметил, что на амбразуру бросили молодых прокуроров военной прокуратуры, которые не смогли тягаться с адвокатскими зубрами.

"Последние эффективно "затролили" свидетелей обвинения. Все мы помним допрос Турчинова, который превратился на допрос о сдаче Крыма, а попытку допроса Порошенко, которая была остановлена на вопросе "Мальдивского вояжа. Постепенно дело, которое было топ-темой в СМИ, — отошло на второй план. Хотя до приговора еще далеко", — привел пример эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

В отношении Савченко, как отметил политолог, дело не пройдет как с Януковичем без присутствия самого фигуранта — Савченко не откажешь в допросе по скайпу.

"Очевидно, Савченко не будет молчать. Она будет пиариться на темах, которые будут находить живой отклик у некоторых избирателей, для которых картина пылающей ВР — светлая мечта. Наконец, Савченко может не сдерживать себя в показаниях относительно собственных политических и не только политических связей. Она, возможно, готова сказать все и обо всех. И эти все могут быть достаточно влиятельными людьми", — спрогнозировал Олещук.

Он подчеркнул, что ГПУ пока не дала ответа на ключевой вопрос — кто мог быть спонсором переворота и кто должен был это финансировать.

Скриншот с сайта Facebook

"Очевидно, люди с деньгами. И кто это может быть? Тот-кого-нельзя-называть? А если фамилия все-таки прозвучит? Поэтому, очевидно, отправить "в дурку" Савченко проще. Но, думаю, все, кто ее видел хоть по телевизору, понимают, что больной ее не назовешь. Поэтому это — "гнилой аргумент". Нет, друзья. Если вы все это начали — давайте суд. Давайте доказательства. Давайте приговор. Или идите в отставку за дискредитацию государства и правосудия. Думаю, все мы должны требовать суда над Савченко. Иначе Украина окончательно превратится в несмешной цирк без намека на порядок", — резюмировал Олещук.

Политолог, директор Фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко также сыронизировал по поводу сакрализации Савченко.

"А кто может сказать, площадь Надежды Савченко в городе Ватутино Черкасской области уже переименовали обратно в площадь Ленина?" — отметил эксперт.

Скриншот с сайта Facebook

Руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб уверен, что после обвинения Савченко симпатия рядовых украинцев к ней выросла.

"Они думали, что предстанут в глазах народа праведными жертвами, когда сообщили о подготовке терракта. Но на деле большинство украинцев только пожалело о том, что этого не произошло. Они думали сделать из неё изверга и ужасного террориста, а на самом деле позитив к ней только вырос. Сочувствие и понимание получила она, а не они. Ведь она захотела осуществить то, чего тайно или открыто хотят многие наши сограждане: освободить страну от такой негодной власти", — отреагировал эксперт.

По его мнению, также вырастет и рейтинг Савченко.

Скриншот с сайта Facebook

"Они хотели побыстрее поднять свой ничтожный рейтинг, а вырастили рейтинг ее. А это значит, что их время на исходе, ведь ненависть и неприятие к ним зашкаливают", — подытожил Гольдарб.