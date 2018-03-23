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    Один день Надежды Савченко. Что делала нардеп до задержания

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    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест (161)

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    Съемочная группа сопровождала Надежду Савченко с 7.00 и до момента ее задержания следователями СБУ в центре Киева. Перед заседанием комитета ВР нардеп вместе с сестрой Верой заехали на рынок за гранатами.
    Канал на Youtube Громадське Телебачення

    В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. Суд по избранию меры пресечения Савченко назначен на утро пятницы, 23 марта.

    Надежда Савченко на фоне зала Верховной Рады
    Скриншот dfysx dfysx
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    Съемочная группа "Громадського" сопровождала внефракционного нардепа с 7.00 и до момента ее задержания следователями СБУ в центре Киева.

     ТЕМА ДНЯ: Надежда Савченко — снятие неприкосновенности и арест

    Телеканал опубликовал наиболее любопытные эпизоды. В частности, поездку Надежды и Веры Савченко на базар за гранатами, которые позже были продемонстрированы на заседании регламентного комитета Верховной Рады.

    Напомним, ранее ГПУ перечислила инкриминируемые Савченко статьи

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