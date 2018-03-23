Один день Надежды Савченко. Что делала нардеп до задержания

В четверг, 22 марта, Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины на Надежду Савченко и дала согласие на снятие неприкосновенности, задержание и арест нардепа. Суд по избранию меры пресечения Савченко назначен на утро пятницы, 23 марта.

Съемочная группа "Громадського" сопровождала внефракционного нардепа с 7.00 и до момента ее задержания следователями СБУ в центре Киева.

ТЕМА ДНЯ: Надежда Савченко — снятие неприкосновенности и арест

Телеканал опубликовал наиболее любопытные эпизоды. В частности, поездку Надежды и Веры Савченко на базар за гранатами, которые позже были продемонстрированы на заседании регламентного комитета Верховной Рады.

Напомним, ранее ГПУ перечислила инкриминируемые Савченко статьи.