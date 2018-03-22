Павленко: арест Савченко - это позор Украины

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украина входит в активную стадию избирательной кампании, поэтому арест Надежды Савченко не должен удивлять, рассказал в комментарии РИА Новости Украина нардеп от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко.

Верховная Рада Украины проголосовала за привлечение к уголовной ответственности народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. За привлечение к уголовной ответственности проголосовал 291 народный депутат, за разрешение на задержание — 277 депутатов, и за разрешение на арест — 268 народных избранников.

"Учитывая насколько серьезные обвинения прозвучали в Верховной Раде, дело Надежды Савченко должно быть однозначно доведено до результативного решения суда", - говорит Павленко. "За тот сценарий, о котором сегодня докладывал генпрокурор кто-то точно должен ответить. Либо Савченко, Рубин и другие обвиняемые, либо те, кто придумал всю эту историю, если вина не будет доказана в суде. Я не голосовал по данному представлению, поскольку во-первых, неприкосновенность должна быть снята со всех нардепов, а во-вторых, прежде чем браться за Савченко, силовики должны расследовать все предыдущие теракты: взорванные склады боеприпасов, убийства журналистов и т. д. В Украине ни одного громкого дела не доведено до конца, но придумываются все новые и новые".

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По мнению депутата, арест Савченко дал старт активной фазе предвыборной кампании в Украине.

"Кому-то нужно отвлекать внимание людей от реальной жизни. Не стал бы исключать, что арестом Савченко власть устраняет конкурента. Но те, кто затеял эту историю не понимают, что подобными заявлениями дискредитируют Верховную Раду, которая несмотря на слабое доверие все же остается основным институтом сохранения государственности. Это было и в 1991-м году, и в 2014-м парламент становился тем центром, который защищал страну. Можно говорить и о дискредитации армии — речь шла о военном перевороте, а сегодня армия — это институт, которому больше всего доверяют", — отметил Павленко.

Кроме того, депутат отметил, что те политики, которые два года назад активно пиарились на бренде Савченко, сегодня точно также активно льют на нее грязь.

"Противно смотреть на то, как те, кто два года назад делал из Савченко героя, сегодня лепят из нее врага. Это дискредитация государства. Вся эта история — позор для Украины", — резюмировал нардеп.